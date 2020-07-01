«За гранью разума»: В Госдуме прокомментировали американский законопроект о санкциях против Путина

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал элементом внутриполитической борьбы в преддверии президентской избирательной кампании законопроект, предусматривающий санкции против властей РФ за «сговор» с талибами.

Сенатор-демократ США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента РФ Владимира Путина и властей РФ за якобы «сговор» с талибами*. Набор санкций стандартный — замораживание активов и запрет на въезд в страну, а также запрет на сотрудничество с оборонным и разведывательным секторами России, которого и так нет, поскольку эти сектора давно находятся под различными американскими санкциями.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости назвал происходящее в США, включая внесение законопроекта о санкциях против Путина и властей РФ за «сговор» с талибами, труднообъяснимыми процессами.

«Внесение законопроекта о санкциях против российских властей якобы за „сговор” с талибами — за гранью разума. Конечно, это очередной элемент внутриполитической борьбы на фоне предстоящей президентской избирательной кампании. Сам президент (США Дональд — ред.) Трамп назвал подобные мифы выдумкой, нацеленной на вред непосредственно ему и Республиканской партии», — сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, бездоказательные предположения о том, что Россия может иметь «какие-то дела» с представителями запрещенной и признанной террористической в нашей стране организации — откровенный бред, хотя и весьма циничный.

«По сути, это достаточно грубая попытка сместить акценты и переложить на внешний фактор ответственность за провалы США в Афганистане. Предложения же о санкциях вообще не выдерживают никакой критики. Будем надеяться, что этот очередной популистский шаг не будет иметь серьезных перспектив», — сказал Слуцкий.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан.

МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Президент США Дональд Трамп назвал статью «заказухой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными «утками». Он добавил, что утверждение о «сговоре» является ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.