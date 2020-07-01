Главная » Политика

«За гранью разума»: В Госдуме прокомментировали американский законопроект о санкциях против Путина

22:40. 1 июля 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
«За гранью разума»: В Госдуме прокомментировали американский законопроект о санкциях против Путина | Русская весна

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал элементом внутриполитической борьбы в преддверии президентской избирательной кампании законопроект, предусматривающий санкции против властей РФ за «сговор» с талибами.

Сенатор-демократ США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента РФ Владимира Путина и властей РФ за якобы «сговор» с талибами*. Набор санкций стандартный — замораживание активов и запрет на въезд в страну, а также запрет на сотрудничество с оборонным и разведывательным секторами России, которого и так нет, поскольку эти сектора давно находятся под различными американскими санкциями.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости назвал происходящее в США, включая внесение законопроекта о санкциях против Путина и властей РФ за «сговор» с талибами, труднообъяснимыми процессами.

«Внесение законопроекта о санкциях против российских властей якобы за „сговор” с талибами — за гранью разума. Конечно, это очередной элемент внутриполитической борьбы на фоне предстоящей президентской избирательной кампании. Сам президент (США Дональд — ред.) Трамп назвал подобные мифы выдумкой, нацеленной на вред непосредственно ему и Республиканской партии», — сказал Слуцкий журналистам. 

По его словам, бездоказательные предположения о том, что Россия может иметь «какие-то дела» с представителями запрещенной и признанной террористической в нашей стране организации — откровенный бред, хотя и весьма циничный.

«По сути, это достаточно грубая попытка сместить акценты и переложить на внешний фактор ответственность за провалы США в Афганистане. Предложения же о санкциях вообще не выдерживают никакой критики. Будем надеяться, что этот очередной популистский шаг не будет иметь серьезных перспектив», — сказал Слуцкий.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан.

МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Президент США Дональд Трамп назвал статью «заказухой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными «утками». Он добавил, что утверждение о «сговоре» является ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.

Читайте также: «Путин не вечен», — известный военкор о поправках в Конституцию России и голосовании

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Источник: https://rusvesna.su/news/1593632437

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-268 за 4 августа 2012
..., которые ряд депутатов российской госдумы решил заставить обнародовать свои источники...кумирами, которые уводили мысли современников за грань настоящего, поднимали их на ... наконец. И пожелать нашему коллективному разуму, который ученые называют ноосферой –...
Бэкграунд, выпуск-305 за 25 мая 2013
..., что народные депутаты и депутаты Госдумы интересуются вопросами, связанными с промышленностью... на эмоции, а не на разум. Расчет абсолютно беспоригрышный. Обыватель, ..., справедливости и равноправия. Наши воззрения за гранью политики! Мы не хотим потерять...
Бэкграунд, выпуск-279 за 20 октября 2012
.... А недавно внесенный в Госдуму проект закона, по которому ...делают человека, верующего в высший разум, приверженцем гармонии и добра....имеет место «усердие не по разуму», а точнее – стремление ...и вовсе находится где-то за гранью возможного. Не будем забывать,...
БЭКГРАУНД, ВЫПУСК-279 ЗА 20 ОКТЯБРЯ 2012
.... А недавно внесенный в Госдуму проект закона, по которому ...делают человека, верующего в высший разум, приверженцем гармонии и добра....имеет место «усердие не по разуму», а точнее – стремление ...и вовсе находится где-то за гранью возможного. Не будем забывать,...
Бэкграунд, выпуск-238 за 10 декабря 2011
... голова болит. В Госдуму прошли исключительно те партии...равно идут провокации, где грань этого перехода? Нами ...герой – врач, наблюдающий за состоянием здоровья группы будущих...ли доказательства существования инопланетного разума. По словам официального ...
Несколько слов об ответственности политиков за слова
...единения ставило страну на грань гибели. Владимир Ильич ...вас, господа-товарищи, КОМПЕНСАЦИИ за деятельность «извергов». Компенсации Прибалтике...должны быть не застилающие разум ЭМОЦИИ, а чёткое ... проблемы, когда депутат Госдумы говорит и пишет подобные...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)