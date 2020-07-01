Микитко сын Алексеев: РАЗОБЛАЧЕНИЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ!
Ответ на видео «ЛИНГВИСТ vs УЧИЛКА». Разгромная критика от Микитки сына Алексеева оказалась не такой уж и разгромной.
Новые ошибки Микитки.
Разоблачение аргументов.
Признание своих ошибок.
И, скорее всего, никому не нужная информация – список научных трудов, использованных при подготовке ролика:
Р. Аванесов «Русское литературное произношение»
Ю. Апресян «Грамматика глагола в активном словаре русского языка»
А. Белоусов «Из истории фольклорных анекдотов о Пушкине»
В. Виноградов «Величие и мощь русского языка»
Т. Иванова «Н. Е. Онучков и судьба его научного наследия»
Л. Крысин «Языковая норма и речевая практика»
О. Кукушкина «Закономерности выбора суффиксов имперфективации в современном русском языке»
С. Ожегов «О нормах словоупотребления»
С. Ожегов «О формах существования современного русского национального языка»
А. Панченко «Пушкин в советском фольклоре»
Е. Падучева «Русский имперфектив: инвариант и частные значения»
М. Ремнева «Категория вида и времени русского глагола»
Г. Скляревская «Слово в меняющемся мире: русский язык начала XXI столетия: состояние, проблемы, перспективы»
И. Фунтова «Акцентные изменения в современном русском литературном языке»
В. Чернышев «Правильность и чистота русской речи»
Л. Щерба «Культура языка»