Микитко сын Алексеев: РАЗОБЛАЧЕНИЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ!

Ответ на видео «ЛИНГВИСТ vs УЧИЛКА». Разгромная критика от Микитки сына Алексеева оказалась не такой уж и разгромной.

Новые ошибки Микитки.

Разоблачение аргументов.

Признание своих ошибок.

И, скорее всего, никому не нужная информация – список научных трудов, использованных при подготовке ролика:

Р. Аванесов «Русское литературное произношение»

Ю. Апресян «Грамматика глагола в активном словаре русского языка»

А. Белоусов «Из истории фольклорных анекдотов о Пушкине»

В. Виноградов «Величие и мощь русского языка»

Т. Иванова «Н. Е. Онучков и судьба его научного наследия»

Л. Крысин «Языковая норма и речевая практика»

О. Кукушкина «Закономерности выбора суффиксов имперфективации в современном русском языке»

С. Ожегов «О нормах словоупотребления»

С. Ожегов «О формах существования современного русского национального языка»

А. Панченко «Пушкин в советском фольклоре»

Е. Падучева «Русский имперфектив: инвариант и частные значения»

М. Ремнева «Категория вида и времени русского глагола»

Г. Скляревская «Слово в меняющемся мире: русский язык начала XXI столетия: состояние, проблемы, перспективы»

И. Фунтова «Акцентные изменения в современном русском литературном языке»

В. Чернышев «Правильность и чистота русской речи»

Л. Щерба «Культура языка»

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VWIMG_pPseE