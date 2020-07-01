Война с памятниками. 01.07.2020

Закон о защите памятников, не очень испугал активистов BLM.Полиция разыскивает персонажей, которые вчера ночью облили красной краской статую Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке.В Балтиморе статую Джорджа Вашингтона пометили надписью "Работорговец".Но помимо такого уличного вандализма, вполне себе продолжается компания по снятию статуй под давлением общественности и петиций.Например, в Огайо сняли очередного Христофора Колумба.В Бостоне, местные власти приняли решение таки снести памятник Аврааму Линькольну, как слишком расистсткий.В принципе, закон против вандализма, никак подобному процессу сноса памятников не препятствует, просто переводит его в организованное русло в городах, где у власти находятся представители Демократической партии горячо поддерживающих ликвидацию/перенос части памятников.Продолжается снятие памятников и в Европе.В Бельгии убрали еще одного Леопольда II ответственного за геноцид в Конго.А это памятник одному из генералов Леопольда II. Власти обещают скоро убрать этот памятник.PS. Ну и в порядке трэша. В Йорке предлагают снести статую римскому императору Константину, потому что он поддерживал рабство.По этой логике надо снести подавляющую часть статуй и памятников времен античности, так как практически все государства того исторического периода так или иначе строились на рабовладении.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5990734.html