Главная » Невероятное в мире, Политика

Война с памятниками. 01.07.2020

17:09. 1 июля 2020 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Закон о защите памятников, не очень испугал активистов BLM.
Полиция разыскивает персонажей, которые вчера ночью облили красной краской статую Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке.













В Балтиморе статую Джорджа Вашингтона пометили надписью "Работорговец".



Но помимо такого уличного вандализма, вполне себе продолжается компания по снятию статуй под давлением общественности и петиций.
Например, в Огайо сняли очередного Христофора Колумба.





В Бостоне, местные власти приняли решение таки снести памятник Аврааму Линькольну, как слишком расистсткий.



В принципе, закон против вандализма, никак подобному процессу сноса памятников не препятствует, просто переводит его в организованное русло в городах, где у власти находятся представители Демократической партии горячо поддерживающих ликвидацию/перенос части памятников.


Продолжается снятие памятников и в Европе.
В Бельгии убрали еще одного Леопольда II ответственного за геноцид в Конго.


А это памятник одному из генералов Леопольда II. Власти обещают скоро убрать этот памятник.

PS. Ну и в порядке трэша. В Йорке предлагают снести статую римскому императору Константину, потому что он поддерживал рабство.



По этой логике надо снести подавляющую часть статуй и памятников времен античности, так как практически все государства того исторического периода так или иначе строились на рабовладении.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5990734.html

Метки: вандализм, Нью-Йорк, огайо, памятники, США, фотографии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Белая Русь: неизвестная война
... факты, подтверждающие подобный поворот. Например, «война памятников» — так назвали это явление сами... должен сомневаться.Против памятника Ольгерду и ветераны Великой Отечественной войны. Не для...
Как остановить войну на Донбассе
... Удивительное впечатление производит памятник героям Великой Отечественной войны — он был весь...иссечен осколками. Осколками этой новой войны. Памятник подлатали, подкрасили. И теперь ...не скрыла новых «ран» памятника… Однако настоящими героями являются жители...
Война миров-2. Двойственность. Глава 11. Пуп Земли
... одним из самых известных древних  памятников Уэльса. Сейчас,  усилиями археологов, раскопавших... время на несколько десятилетий. После войны американцы в рамках операции «Скрепка... «Колокол» вместе с Каммлером после войны просто полностью стираются из истории...
Война миров2: Двойственность-15. Правда всегда одна
...увольнение с поста главного инспектора памятников Верхнего Египта. Падение было...занимаясь «геодезией». Приближалась Первая мировая война, которая и прервала раскопки – ...непосредственных стычках с противником, партизанской войне – ему были противопоказаны по ...
Война миров - 4. Расы.
... рептилии и выставленная аккурат напротив памятнику императору Александру III, - это типа... тем, кто поставил когда-то памятник русскому царю. Ну и над... прослеживается идея победы, "сим победиши", памятник сей однозначно означает победу обще...
В Широкино «азовцы» погибли, врезавшись в памятник героям ВОВ
...монумент памяти героев Великой Отечественной войны. Памятник выдержал удар и не ...командиров батальона «Азов» врезался в памятник героям ВОВ. Ополченцы считают, ...шутку. Командирский джип был остановлен… памятником русскому солдату — освободителю Широкино. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)