Требования историка Соколова
19:54. 1 июля 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Историк Соколов убивший и расчленивший свою сожительницу потребовал от суда опубликовать содержание его личной переписки с убитой, которая по его мнению может изменить отношение к делу.
Хм, даже если и так и она его оскорбляла, это отнюдь не повод для убийства и расчленения.
Если все так плохо, то зачем же он тогда с ней продолжал жить и не предложил ей съехать куда-нибудь?
В общем, такая себе линия защиты.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5991317.html