Главная » Невероятное в мире, Политика

Требования историка Соколова

19:54. 1 июля 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Историк Соколов убивший и расчленивший свою сожительницу потребовал от суда опубликовать содержание его личной переписки с убитой, которая по его мнению может изменить отношение к делу.



Хм, даже если и так и она его оскорбляла, это отнюдь не повод для убийства и расчленения.
Если все так плохо, то зачем же он тогда с ней продолжал жить и не предложил ей съехать куда-нибудь?
В общем, такая себе линия защиты.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5991317.html

Метки: Видео, криминал, право, Соколов

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Михаил Задорнов. Корень Ра
... такое «жёсткое», по-детски сформулированное требование у команды – «точно-преточно». ... по типу придуманного и организованного Соколовыми пиар-шоу «Грустный рептилоид»?... схлестнулись именитые учёные: лингвисты, историки, профессор МГУ Андрей Кураев.[185...
Генерал Баранов рассказал о продолжающихся «боях за историю»
...Соколова, призванный оказать помощь лекторам и пропагандистам. Среди его авторов известные историки... на страницах СМИ свои требования: «Неспособность российского правительства ...в рамках данного закона, требование обязательного рецензирования экспертами науч­...
Клим Шариков рассуждает о ДНК-генеалогии
... типа «журналистов» Лебедева и Соколова, и подписанты позорного «письма ...никак не вытягивает. По минимальным требованиям, рассматриваемым на Западе, на... Реанимируя взгляды дореволюционных русских историков-националистов и шовинистические советские концепции...
«Во что бы то ни стало спасти государя императора Николая II». Как судьба последнего русского царя попала в сферу германских интересов
... Ленин неизменно выполнял все германские требования. По дополнительному соглашению, подписанному в... Берлине он сообщил следователю Николаю Соколову: «Между королем Испании и ...нового мирового порядка. Как отмечал историк Александр Боханов, Николай II «...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 ноября 2016
..., уйдя воевать в Сирию. Наоборот, требования и призывы удерживать Мосул и... в фонд саратовского музейного историко-этнографического комплекса «Соколовая гора». К оглавлению | Источник...
Восстановить в 75-ю годовщину День Победы над Японией!
...предержащие в России упорно сопротивляются требованию российской общественности восстановить незаконно ...член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны, член Союза...областной думы 1996−2000 гг. Соколова Г. П., полковник в ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)