Требования историка Соколова

Историк Соколов убивший и расчленивший свою сожительницу потребовал от суда опубликовать содержание его личной переписки с убитой, которая по его мнению может изменить отношение к делу.Хм, даже если и так и она его оскорбляла, это отнюдь не повод для убийства и расчленения.Если все так плохо, то зачем же он тогда с ней продолжал жить и не предложил ей съехать куда-нибудь?В общем, такая себе линия защиты.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5991317.html