Стамбульская невеста.

Уставшего и падшего, земля к себе манит.





Жил в соседнем со Стамбулом городе-жених, к многим невестам сватался и никто не соглашался, дать ему руку. То слишком молод, то не по годам расчётлив и самое важное неприятная у него судьба-его работа палачом.

Пришёл к невесте, к ней мало кто сватался, слишком умна и требовательна, и решил посвататься. Увидела его и рассмеялась, что вместе с ним на казни будет ходить и детей к топору приучать. Отчаялся-ушёл, а она кричит ему в догонку, что знает, кто согласится с ним жить, дочь бека, что свою жену убил. Палачу стало интересно и оказалось, что дочь бека-живёт в соседнем переулке, спросил -гонцов примет?

Иди сам, вид у тебя подобающий, меньше сомнений, будет у твоей будущей жены.

Пришёл, а невеста-ест, жареную курицу и руками. Ничего думает, наверное нрав у неё простой. И она его узнала и говорит, что ждала его, ведь у него выбор не большой.

Согласна на свадьбу, но при условии, что жить будет-в самом Стамбуле и не где нибудь, а ближе ко дворцу. Обрадовался палач, что наконец сможет воспользоваться своими связями. На следующий день пришёл со сватами, а невеста уже готова и приданное приготовила. Спросила только-нашёл ли жених жильё в Стамбуле?

Жених ответил, что ему на выбор предложат несколько апартаментов, что она сама может выбрать-более достойное место, для жилья.

Невеста рассмеялась и говорит, что жить в дешёвом и доступном-она не намерена, она привыкла с честью и достоинством-принимать гостей.

Палач ответил, что тогда у него есть только один вариант-стать придворным палачом и жить при дворце. Невеста его убедила, что откладывать не стоит и надо скорее-писать прошение правителю, чтоб назначил хотя бы, для начала -палачом на замену, основному палачу.

Правитель согласился, сказал-что ему нужен молодой палач, что и с жильём он посодействует ему и его невесте.

Сыграли свадьбу, через день надо уже участвовать в казни, но не простого преступника, а со связями и его родственники уже угрожают-палачу, чтоб отказался, исполнять ритуал казни. Палач придумал, что оденется по другому и маска будет не чёрная, а зелёная. Увидели родственники его в зелёной маске и не узнали, казнь провёл, а они за ним следом, бежал несколько часов-оторвался. Подойдя к дому -увидел слугу жертвы, пожалел, что вход в жилище-только один. Ждал, к вечеру слуга удалился и палач благополучно зашёл домой, спрятал маску и одежду-на следующий раз.

Прошло несколько лет, его жена стала известна и уважаемая, что к ней часто заходят богатые и почитаемые, что их встречают в доме палача-на достойном уровне.

Были и дети у палача, один даже породнился с арабским шейхом.

Источник: https://proza.ru/2020/07/01/1311