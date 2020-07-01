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Крым начал принимать туристов из других регионов

08:39. 1 июля 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости
Курортный сезон официально стартовал в Крыму в среду, теперь на отдых могут приезжать туристы из других российских регионов, сообщили в министерстве курортов и туризма республики, передает РИА Новости.
Остановившие работу с марта из-за пандемии коронавируса крымские отели, пансионаты и санатории начали с 15 июня принимать туристов только с крымской и севастопольской пропиской. Прием отдыхающих из других регионов страны был отложен на начало июля.
“Крым вошел в самую ответственную стадию открытия курортного сезона. С 1 июля туристы из других российских регионов могут приезжать на отдых в Крым”, – сказали в пресс-службе министерства.
Более 420 гостиниц и санаториев уже заявили о готовности выполнять меры по дезинфекции территорий, профилактике заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите и местах общего пользования.
На благоустроенных пляжах, а таковых насчитывается 440, рекомендуется соблюдать социальную дистанцию от 1,5 до 2 метров, обрабатывать и дезинфицировать весь пляжный инвентарь. У входа установлены информационные щиты с памятками по предотвращению возможности заражения. Маски на пляже носить не надо, несмотря на действующий масочный режим в республике.
Туристам для заселения в крымские отели и здравницы не нужно представлять никакие справки о тестировании на коронавирусную инфекцию COVID-19. При этом останется термометрия в аэропорту, выборочная термометрия на Крымском мосту и на вокзале.
В Крыму уже работают кафе и рестораны, спортивные и тренажерные залы, стадионы и музеи. При этом аквапарки, СПА-комплексы и сауны откроются с 1 июля, под запретом остается пока деятельность театров, кинотеатров и концертных залов.

Источник: http://voicesevas.ru/news/crimea/52739-krym-nachal-prinimat-turistov-iz-drugih-regionov.html

Метки: крым / россия

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