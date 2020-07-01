Крым начал принимать туристов из других регионов

На благоустроенных пляжах, а таковых насчитывается 440, рекомендуется соблюдать социальную дистанцию от 1,5 до 2 метров, обрабатывать и дезинфицировать весь пляжный инвентарь. У входа установлены информационные щиты с памятками по предотвращению возможности заражения. Маски на пляже носить не надо, несмотря на действующий масочный режим в республике.

Туристам для заселения в крымские отели и здравницы не нужно представлять никакие справки о тестировании на коронавирусную инфекцию COVID-19. При этом останется термометрия в аэропорту, выборочная термометрия на Крымском мосту и на вокзале.

В Крыму уже работают кафе и рестораны, спортивные и тренажерные залы, стадионы и музеи. При этом аквапарки, СПА-комплексы и сауны откроются с 1 июля, под запретом остается пока деятельность театров, кинотеатров и концертных залов.