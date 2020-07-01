Истинный конституционализм

Несколько странно читать бурные дискуссии по поводу изменений в Конституцию России. Странно с точки зрения человека, который за последние шесть лет видел много интересного и поучительного в отношении поведения приматов в условиях стимулирования со стороны МВФ и гражданина «открытого общества» Сороса, а также его сына Александра. У нас вообще никто не парится по поводу Основного закона. Скажу больше: 90 процентов «слуг народа» (президентская фракция) не ответит правильно на вопрос о том, какая у нас, с…ка, форма правления: парламентско-президентская или президентско-парламентская.

У этих ребят совершенно специфические познания. Путают форму правления с формой государственного устройства, однако знают, что такое «корабельная сосна». Оказывается, это женщина облегченного поведения со слегка («ту мач») подкачанными губками, работающая орально на круизном лайнере. Меня, как и многих, просветили на сей счет лидер парламентской фракции Давид Арахамия (как бы украинец) и глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Конституция в Украине – это некий артефакт непонятного назначения, о котором вспоминают в день ее принятия (28 июня). Почему вспоминают? Потому что три дня выходных, и киевляне берут штурмом Одессу. Еще берут штурмом город Бердянск, где продаются потрясающие чищенные бычки (сушеные). «Красное мясо» – так их с гордостью называют торговки на рынке, постоянно пребывающие на стреме по поводу «внезапных проверок санэпидемстанции». О прибытии «внезапных проверяющих» сообщает по телефону некая Люся. Тут же начинается суета, на лице Рубенчика (шашлыки и чебуреки) появляется маска, и вся его команда армян начинает щеголять в черных резиновых перчатках в тридцатиградусную жару плюс мангал. Пользуюсь случаем и передаю Рубену пламенный привет: шашлыки и рыбка просто чудо. И да, на карантин все забили. Только на въезд в Одессу почитатели Конституции тратят несколько часов. Пробка по трассе на многие километры. А Бердянск забит под завязку. Все кабаки, чебуречные, рестораны и прочий общепит работают под хит сезона в исполнении Zivert «ЯТЛ». У меня есть устойчивое подозрение, что это «зрада», поскольку исполнительница явно не из «Франыка» (Ивано-Франковск).

Так вот, вся суть украинского конституционализма сводится к дополнительному выходному дню и возложению цветов к памятнику «создателю первой украинской конституции Пилипу Орлыку». Возлагает, естественно, Зеленский. Который президент. Судя по видео, две недели самоизоляции для него были невероятно трудными. Глаза красные, координация как у малого Добкина, ловящего приход за колонной в зале Рады. К Владимиру Александровичу мы еще вернемся, а я хочу рассказать про Орлыка. Дело в том, что никто явно не читал его труды. Просто кто-то спьяну решил: ба, да этот чувак написал первую украинскую конституцию. И традиция прижилась, поскольку читать Орлыка – то еще удовольствие. Парень просто фуячил целые куски из трудов схоластов. Те тоже были очень мутными ребятами, а Пилип не утруждал себя трудностями перевода. Тем более он тоже был наркоманом. В универе мы с одним греком работали над творчеством Орлыка в рамках «научного студенческого общества». Была такая тема, у Апоштолиса (тот самый грек) с собой было, и мы довольно быстро разложили его творческое наследие по полочкам. Конституцией там пахло весьма условно. И, повторюсь, никого не парит ни первая, ни последняя украинская Конституция.

Ее я тоже читал. И ночевал в Раде, когда принимали «Основной закон украинской державы». Сегодня с хохотом вспоминаю те времена. Мы же серьезно переживали за конституционализм, опасались роспуска парламента Леонидом Кучмой, волновались, суетились, ели в буфете сосиски с коньяком. Прыгали от счастья, когда под утро приняли. Имею в виду Конституцию. Сказочные… ну вы понимаете.

Сегодня единственным источником суверенитета и территориальной целостности Украины является посольство США, расположенное на улице Сикорского (бывшая Танковая). Поскольку в «амбасаде» сейчас пересменка, то источник временно иссяк. Кристина Квин, нынешняя послица, сдает дела команде нового посла, который вроде бы должен прибыть 4 июля. Это генерал Кит Дейтон. 71 год, номинирован на должность Дональдом Трампом. Вот как он скажет, так и будет. Возраст, конечно, солидный. Возможно, дедушка уже не совсем дружит с полушариями, но, как говорится, не нам выбирать «источник суверенитета». А вы там волнуетесь по поводу поправок Путина в Конституцию… У нас вполне реален вариант закрепления в Основном законе однополых браков. «Соросня» лет пять назад очень активно лоббировала эту тему. На одном из киевских гей-парадов даже появился взвод «ветеранов АТО». Ни разу не шутка. Типа наш вариант «они сражались за Батькивщину». «Байдененок» (агент вице-президента Джо Байдена) Сергей Лещенко даже написал пророческий пост по этому поводу: «Мы неизбежно придем к необходимости закрепления в Конституции однополых браков, поскольку это права человека». Кстати, в «конституции» Орлыка не было и намека на защиту прав квир-людей. Даже странно. Вот подобная перспектива может напрягать реально.

Еще у нас единственная в мире Конституция, в которой официально закреплен статус на добровольное лишение независимости. Имеется в виду «неизменный курс на европейскую интеграцию и членство в НАТО». Эти конституционные поправки приняли на излете полномочий Петра Алексеевича. Порошенко сейчас очень хорошо себя чувствует: 30 июня у него допрос по поводу госизмены, а 1 июля Печерский суд будет избирать ему меру пресечения по другому делу. Ограничатся личным поручительством. Хотя защита пятого президента требует ареста. Это долго объяснять… Просто примите на веру. Так вот, курс на членство в НАТО очень органично сочетается с ролью американского посольства в качестве единственного источника народовластия в Украине. Плюс евроинтеграция. Чтобы Европейский Союз не расслаблялся, а принимал к себе новых «членов семьи европейских народов».

Кстати, по поводу семьи. Стремительно набирает популярность идея стерилизации «неполноценных родителей», которые рожают «неполноценных детей». Подобные идеи публично озвучила глава парламентского комитета Верховной Рады Галина Третьякова. Она из фракции Зеленского «Слуга народа», но убежденный сторонник Сороса и евгеники. Зачем плодить «низкокачественных детей», которых «рожают ради бюджетных средств»? Поэтому в украинской Конституции вполне могут появиться нормы про стерилизацию и классификацию черепов. А вы там переживаете про конституционный референдум… Даже жалко вас. Верите в Основной закон державы. У нас же все просто. Хоть завтра буддизм с элементами иудаизма вполне может стать официальной государственной религией. Посчитают лайки в «Фейсбуке» и введут. Придется ходить в ермолке-«вышиванке» и штудировать, мать ее, Махаяну. Если новый посол США скажет, что так лучше для идеалов майдана, сделаем в лучшем виде. Опыт с томосом уже есть.

И в этом месте пришло время возвращаться к Зеленскому. Пока члены его команды из «95-го Квартала» косят бабло, практически не стесняясь, Владимир пребывает в пограничном состоянии. У него уже отрицательный баланс доверия (большинство населения не доверяет президенту), а еще и лето не закончилось. Напомню, что в октябре должны пройти местные выборы, а 3 ноября 2020 года состоится главное событие украинской политики – выборы президента США. Все логично: источником «суверенитета» Украины является сами понимаете кто. Проблема в том, что при любом исходе президентских выборов в США мы оказываемся в роковой ж…пе. Простите за мой французский. Допустим, победит Джо Байден. В таком случае простой украинский парень Коля Злочевский станет бахвалиться тем, что лидер мировой сверхдержавы буквально ел у него с широкой руки. И сам кормился, да еще и сынка своего к «буризмовской кормушке» пристроил. Не забывайте про километры записей разговоров Байдена с Порошенко, которые с садистским удовольствием публикует депутат Деркач. Каждый месяц, примерно в двадцатых числах, Андрей Леонидович выкладывает в открытый доступ все новые и новые эпизоды чисто американской коррупции. Демократы делают вид, что ничего не происходит. Но на самом деле еще как происходит. Вот станет Байден президентом, а в «колонии» выйдет продолжение триллера «Дети Буризмы». Республиканцы, хохоча и отбиваясь от стояния на коленях перед коренными афроамериканцами, потребуют какого-нибудь импичмента. Опять Зеленский будет бояться трубку брать в своем кабинете.

Или, к примеру, победит Трамп. Он уже на дух не выносит все, что связано с Украиной. А во время второго срока вообще может раззадориться. Начнет расследование, станет перетряхивать Госдеп, допросит Викторию Нуланд и Джорджа Кента (официальный куратор «проекта Украина» в Госдепе США). Приедет в Киев Джулиани, начнет глумиться над местными жителями, насиловать крупный коррупционный скот. Зеленскому напомнят, что его как младшего брата просили: начни, гаденыш, следствие по «Буризме» в официальном порядке. А он убежал в кусты. Там же его и отловят наши «конституционные братья». Для них же пол не имеет значения. Все равно сделают свое дело…

Что делать Зеленскому? Бежать некуда, карантин. Да и Ростов не резиновый. Поэтому в его чудовищно перегруженном мозгу проросла заботливо подкинутая мысль о досрочных выборах парламента. Да, дорогие товарищи: всего за год Владимир Александрович умудрился пролюбить абсолютное большинство в Раде. Среди 242 «слуг народа» оказалось процентов семьдесят «соросят», душевнобольных, собачьих парикмахеров и чистых фриков, которые научились брать деньги в конверте. Нет у Зеленского большинства в парламенте. Только Петр Алексеевич выручает, добавляя голоса во время принятия важных законопроектов. В частности, по приватизации земли. 24 августа, в день независимости Украины, президент объявит о роспуске Рады. Повод не важен. У нас же никто не читал Конституцию. Напишут что-нибудь в «Фейсбуке» и вперед. Зачем? Очень правильный вопрос. У меня на него нет ответа, поскольку я отличаю форму правления от формы государственного устройства и слабо разбираюсь в типах сосен. Но подобный план существует. Просто чтобы до Нового года всех колбасило не только от американских выборов в начале ноября, но и от украинских в конце октября. Генерал Дейтон еще не прибыл в свою резиденцию на Подоле, поэтому все может быть…

Александр Зубченко

Источник: http://voicesevas.ru/news/52746-istinnyy-konstitucionalizm.html