Печь манит - котелком, а душа - огоньком!

Жил на Руси гусляр Самоха, много ладов ведал, часто удивлял мотивом струн.

Бывало затянет, и ходит по дворам, развлекает честной люд, а они его с интересом слушают. Знал перебор струн, при котором душа как бы стремится в небо и хочется выть, но не от тоски, а от нахлынувших чувств и эмоций.

За Самохой и дети ходили, любили его частушки, про сварливую жену и глупую дочь.

Знатные тоже, не оставляли Самоху без своего вида, иной раз платили гривенник, только чтоб удивил и растрогал, кто плакал, кто смеялся.

Однажды приехал купец с Дона и говорит, что дома серые, улицы кривые, собаки маленькие и лишь был рад гусляру, что как и на его Родине, жизнь с мотивом.

Заказал казацкую плясовую и Самоха рад, что ему такие формы интересны, Самоха с купцом после пели в два голоса, про жизнь бродячую, что много в жизни нового-чему можно удивляться. Купец пообещал, что следующий раз привезёт гусляру лучшие струны.

Воротился гусляр к себе в дом, а там жена жалуется, что часто он по долгу пропадает, что не дело это. Что пора дом обновить, крыльцо покосилось, ставни рассохлись и за крышей нужен уход. Самоха на следующий день начал с крыльца, накатал брёвен с рощи, не новых, с гнилью, накрыл их тёсом сосновым и взялся снова за гусли. Душа у него поёт, руки к струнам тянутся, а жена снова не весела, просит в поле идти, встречать купцов дальних, взять у них соль и огниво, старое уже стёрлось, разжигать печь-руки больно. Взял туесок перемётный Самоха и в путь отправился, а за ним собака привязалась и не лает, а воет, каждый раз как он перебор струнами проводит. Пришлось больше версты в тишине идти и собака успокоилась и отвязалась от гусляра. Дошёл до купцов, они ему рады и говорят, что так пуд соли дадут и огниво самое большое и знатное, только он пусть их завтра проводит до парома и пока они будут переправляться, он им пусть подыгрывает.

Рад Самоха, что может рачительство проявить, будет на что дом снарядить.

Утром Самоха опять был у купцов дальних, удивлял их мотивом, что помнил от отца и деда, голосом-басом, тянул песнь, про жену, что ждёт его возврата.

Миг за мигом, а купцы уже на другом берегу-руками машут, рады, что сдержал слово гусляр, их порадовал-перед дальней дорогой. Пришёл к дому Самоха, а жена удивлена, что и огниво необычные-добротное, соль чистая и её много. Рада жена, что муж у неё исправный и должный, старое кресало и огниво сказала, что деду отдаст-в ремонт.

Время идёт и пора подошла к осенним гулянкам, в честь сбора нивы и покоса, тут Самоха занимал важный пост, как тамада на свадьбе у грузин.

Много было желающих, слушать переборы гусляра, но многие ждали послушать его зазывный и неутомимый голос.

Случилось раз -гусляру сопровождать похороны, но хоронить решили в другом селе, три дня шла процессия и гусляр не переставал хранить тон шага. На похоронах Самоха плату не брал, лишь брал платок..