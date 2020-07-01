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Голосуя по поправкам к Конституции, россияне избавляют страну от западного протектората – Роджерс

13:07. 1 июля 2020 111 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Л2

Россияне не просто голосуют по поправкам к Конституции. Каждый голос, по мнению Александра Роджерса, словно «кирпичик в стену, защищающую национальный суверенитет России». Народ поддержал своего лидера, желая зафиксировать на бумаге восстановление и укрепление суверенитета России.

Роджерс напомнил, что Владимир Путин – бывший разведчик, служивший в СВР. Эту службу он назвал «элитой элит», где работают «самые преданные, патриотичные и самоотверженные офицеры, прошедшие как самый тщательный отбор, так и прекрасную подготовку». С этим сложно спорить.

Путин служил за рубежом, защищая интересы своей страны, а действующее на тот момент руководство СССР его и других разведчиков, как легальных, так и нелегальных, предало. Страна развалилась, потеряв часть своих территорий и попав на долгие годы под внешнее управление.

Россию унижали, грабили, ни во что не ставили на мировой арене, полагая слабой и уничтоженной. Для Путина крушение советского государства стало личной трагедией. Он видел, как страну уничтожают предатели, но не мог ничего сделать. И теперь он делает все, чтобы предотвратить, точнее, «сделать невозможным новое крушение российской государственности».

Путин – разведчик, а они бывшими не бывают. Со своими соратниками, по словам Роджерса, он внедрился в оккупационную администрацию и развалил ее. Патриоты вернули контроль над своей страной. В 2007 году этот факт осознали и на Западе. Мюнхенская речь Путина расставила все по своим местам, а год спустя российские миротворцы спасли осетин и абхазов от уничтожения со стороны Грузии, которой управлял ставленник США.

Возвращение Крыма и поддержка народных республик на Донбассе, ликвидация террористов в Сирии и спасение сирийской государственности, реформирование Вооруженных Сил и разработка новейших вооружений, а теперь и обновление российской Конституции. Голосование по поправкам в Основной закон взбудоражило западных русофобов, навязавших нашей стране колониальную Конституцию. Россия укрепляет свой суверенитет. Международные структуры более не станут влиять на внутриполитические процессы в нашей стране и внешнюю политику Кремля.

В этом плане 1 июля не просто день голосования по поправкам, а «истинный День Независимости», когда российский народ сам определяет будущее своей страны. Тот факт, что накануне президент открыл памятник Советскому солдату в Ржеве (Ржевский мемориал), также говорит о том, что мы не забыли, как за наше будущее сражались и погибали советские солдаты в годы ВОВ.

Наши предки отстояли страну в тяжелое время. Теперь настала наша очередь. Да, россияне не просто голосуют по поправкам в Основной закон. Они делают шаг навстречу избавлению от протектората Запада, возвращая России статус сверхдержавы. В интересное время живем, товарищи!

 

Источник: https://e-news.su/in-russia/338446-rodzhers-sravnil-golosa-rossiyan-za-obnovlenie-konstitucii-s-kirpichikami-v-stenu-kotoraya-zaschischaet-suverenitet-rossii.html

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 10027 8257
    марина 1 июля 2020 в 16:24

    ЦИК опубликовал первые результаты голосования по поправкам в Конституцию
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    1
  • 10027 8257
    марина 1 июля 2020 в 16:27

    .

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