Голосование по поправкам в Конституцию: открылись участки на Украине, Путин проголосовал в Москве (ВИДЕО)

Сегодня основной день общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию.

Проголосовать можно не только в РФ: так, в пресс-службе посольства России в Киеве сообщили, что в штатном режиме открылись все участки для голосования, находящиеся на Украине: в самом Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

«Надеемся, что день пройдёт без провокаций со стороны наших майданутых сограждан», — пишут авторы Telegram-канала «Зрада чи Перемога».

Аналогичную возможность — голосовать на территории российских диппредставительств — получили и находящиеся в других странах мира граждане РФ, в том числе в Абхазии и Южной Осетии.

Тем временем президент России Владимир Путин уже отдал свой голос: он проголосовал на избирательном участке № 2151, расположенном в здании Российской Академии Наук на Ленинском проспекте.

Донбасс

Получившие российское гражданство граждане ДНР и ЛНР могут проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на 12 избирательных участках на территории Ростовской области (в Гуково, ростовском Донецке, Новошахтинске, Таганроге, других населённых пунктах).

Выезд для голосования осуществляется централизованно (на автобусах, по поданным заявкам), также граждане могут выехать для голосования на собственном автотранспорте. Голосование в регионе началось заранее, как и по всей России, с 25 июня.

Приднестровье

Проживающие в Приднестровье граждане России получили возможность проголосовать по внесению поправок в Конституцию РФ с 29 июня по 1 июля на двух избирательных участках, расположенных на базе воинской части Оперативной группы российских войск.

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