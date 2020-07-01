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Голосование по поправкам в Конституцию: открылись участки на Украине, Путин проголосовал в Москве (ВИДЕО)

11:18. 1 июля 2020 114 просмотров 6 коммент. Опубликовал:
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Голосование по поправкам в Конституцию: открылись участки на Украине, Путин проголосовал в Москве (ВИДЕО) | Русская весна

Сегодня основной день общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию.

Проголосовать можно не только в РФ: так, в пресс-службе посольства России в Киеве сообщили, что в штатном режиме открылись все участки для голосования, находящиеся на Украине: в самом Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

«Надеемся, что день пройдёт без провокаций со стороны наших майданутых сограждан», — пишут авторы Telegram-канала «Зрада чи Перемога».

Аналогичную возможность — голосовать на территории российских диппредставительств — получили и находящиеся в других странах мира граждане РФ, в том числе в Абхазии и Южной Осетии.

Тем временем президент России Владимир Путин уже отдал свой голос: он проголосовал на избирательном участке № 2151, расположенном в здании Российской Академии Наук на Ленинском проспекте.

Донбасс

Получившие российское гражданство граждане ДНР и ЛНР могут проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на 12 избирательных участках на территории Ростовской области (в Гуково, ростовском Донецке, Новошахтинске, Таганроге, других населённых пунктах).

Выезд для голосования осуществляется централизованно (на автобусах, по поданным заявкам), также граждане могут выехать для голосования на собственном автотранспорте. Голосование в регионе началось заранее, как и по всей России, с 25 июня.

Приднестровье

Проживающие в Приднестровье граждане России получили возможность проголосовать по внесению поправок в Конституцию РФ с 29 июня по 1 июля на двух избирательных участках, расположенных на базе воинской части Оперативной группы российских войск.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1593591488

Метки: Новости

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4385 3013
    чужой 1 июля 2020 в 12:54

    80 % проголосовало “ЗА” из 50 % проголосовавших.
    Нужно после всегда иметь ввиду, что среди нас живут эти 20 %.

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  • 5367 4387
    Женечка 1 июля 2020 в 13:13

    «Надеемся, что день пройдёт без провокаций со стороны наших майданутых сограждан»… как это? На Украине ждут провокаций со стороны майданутых российских граждан?
    А ещё у меня есть мысль и я ее буду думать – Голосующие за поправки в Конституцию, в большинстве своем, говорят, что в России все хорошо и идёт как надо. И в тоже время, они не опасаются, что при внесении поправок, могут изменить ход течения этого “хорошо”, а значит, и изменить лично для себя жизнь в худшую сторону. Парадокс.
    Или это надежды, что все, что было хорошо, станет ещё лучше? Русские пословицы, вроде бы, это отрицают.

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    • 13009 12059
      жора шаповЖенечка 1 июля 2020 в 13:27

      Не парадокс. Стадо.

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      • 5367 4387
        Женечкажора шапов 1 июля 2020 в 13:40

        Кстати, а что случилось с некоторыми товарищами, придерживающимся одной точки зрения? Иодин Вполе списки Шиндлера собирает, дядя Петя Клоунов материться как сапожник стал (говорит, что он теперь тут за степаныча), у Сани, смотрю, крышу сорвало… Ещё через одного и ники меняют. Ваши предложения.

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    • 4385 3013
      чужойЖенечка 1 июля 2020 в 13:30

      Современные бандерлоги устраивают провокации на личность.
      И народ приучили следить как личность что нибудь украла.
      Народ не приучили бандерлоги думать в сторону изменения условий и процесса.
      Связать изменения конституции с личностью Путина очень затруднительно.

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    • 19964 1978
      РусофилЖенечка 1 июля 2020 в 14:05

      Ты чё СеСеСеРь совсем позабыло.
      Ты о нем вроде мечтало….
      Так вот все совеЦЦкие идут и голосят ЗА !!!!
      Не спрашивая о чем .
      Ну и занимать очередь надо было тоже не спрашивая.
      Раз очередь значит что-то дают.
      Потому хочешь в СССР и чтоб ГУЛАГ вернулся и справедливость и Ленин такой молодой.Иди и голоси.
      Я уже.
      Сразу легче стало и дышится и птички…

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