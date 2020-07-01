Голосование по поправкам к Конституции – контрсобытие глобальной значимости

Все события в мире взаимосвязаны,

а то, что нам видится случайным

- это результат нашего непонимания

сложной причинно-следственной связи.



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Уважаемые граждане России! Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией – страной уникальной цивилизации и великой культуры, страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков. Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный тысячелетний исторический путь. И знаем, что, когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи. Дорогие друзья, за последнее время не раз обращался к вам по самым значимым для всех нас, для нашей страны вопросам. Сегодня считаю необходимым сделать это вновь накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию нашей страны. Мы голосуем не просто за поправки, облечённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и [которую] хотим передать нашим детям и внукам. Потому уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании. Поправки к Основному закону – в случае вашей поддержки – закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии. Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, так же как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков. Вновь обозначу свою позицию, она чёткая, неизменная и абсолютно твёрдая: обновлённый текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке. Вы знаете, что голосование уже идёт несколько дней, и такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор. Завтра, 1 июля, – основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас – самый важный, самый главный. Спасибо. **





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НАВЕРХ .

Все эти дни и недели ожесточённых дискуссий по поправкам в конституцию не покидала мысль об исключительнейшей важности их принятия. И не единожды выкладывал свои аргументы, причём не столько фактологического уровня, а скорее, некоего объемлющего.Давайте вспомним предысторию по поправкам. Президент их предложил уж как-то непривычно в спешном порядке. Машина завертелась и… здравствуй, бабушка, а точнее, здравствуй короновирус. Мощнейшая информационная атакауровня. И… процедуру по поправкам вынуждены были изменить.Вот тогда и возникло ощущение, что Путин подозревал нечто подобное, что вынудит отложить принятие поправок, если вообще не отменить их.Уровень принятия решения о ковидной информационной атаке – с точки зрения планеты –. К тем, кто такое решение принял в душу не залезешь: нет у них души. Тут и военные экстрасенсы врял ли могут помочь.А раз короновирусное действо, раз момент выбран перед принятием поправок, то так или иначе,. Связаны и… завязаны на другой аспект не менеехарактера. О котором в последние годы редко-редко, да и то лишь фрагментарно начинают говорить. Но, тем не менее, всё же начинают, причём даже и в научных кругах.Речь о… происхождении народа современной цивилизации. О хронологии его расселения, о его праязыке, о егона этой планете, наконец. Эта миссия, надо полагать, также носитхарактер, потому и связана с указанными выше другимипроцессами.Не буду сейчас снова говорить о хронологии расселения носителей гаплотипа R1a, о немалой части единой топонимики страны санскрита и Русского Севера, об отсутствии понятия „совесть” у многих западноевропейских народов – особоеотличие Большой России от остальных цивилизаций планеты каждый в той или иной мере чувствует сам.А тут на днях и президент особо выделил этот факт:. Т.е. разговор снова идёт науровне.Так потихоньку складывается законченный фрагментмозаики сегодняшних и весьма давних событий и процессов. Нынешниеуправители, насадившие безнравственную концепцию сосуществования народов на Земле, прекрасно разбираются в некоторых законах Мироздания. Если мы впервые об этом слышим, это не означает, что таковых не существует.А вот их существование подтверждается следующим фактом: всегда, прежде чем запустить тот или инойпроцесс или значимое событие,Предиктов всегда оповещает об этом население. Крушение башен-близнецов было предварено соответствующей картинкой в популярном западном журнале. Расстрел здания Верховного Совета Ельциным – также. Значимому крушению „Титаника” предшествовал соответствующий роман. И так далее.Вывод несложен: чтобы не получить воздаяние от Высших Сил за злонамеренность,предупреждает. И если народвыразит своё несогласие, то событие отменяется.Подытоживая всё это, становится чуть понятнее, отчего Владимир Владимирович так спешил. Назревает нечто нехорошее, несравненно худшее, чем „добровольная” самоизоляция. И связано это в первую и главную очередь именно с такимстолпом, как Россия.История с короновирусом, скорее всего, это некий срыв более жестокого плана. Который последовал именно после начала смены курса РФ с оголтелого колониального либерализма на более щадящий народ режим госкапитализма, отправной же точкой этой смены явилась важная перестановка в кабинете министров.В качестве дополнительного аргумента к сказанному – прослушайте краткое выступление Путина ипроизносимого. Не столь привычно для выступлений нашего президента. Что лишь подчёркиваетзначение завтрашнего голосования.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5094063.html