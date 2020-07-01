Голосование по поправкам к Конституции – контрсобытие глобальной значимости
а то, что нам видится случайным
- это результат нашего непонимания
сложной причинно-следственной связи.
Все эти дни и недели ожесточённых дискуссий по поправкам в конституцию не покидала мысль об исключительнейшей важности их принятия. И не единожды выкладывал свои аргументы, причём не столько фактологического уровня, а скорее, некоего объемлющего.
Давайте вспомним предысторию по поправкам. Президент их предложил уж как-то непривычно в спешном порядке. Машина завертелась и… здравствуй, бабушка, а точнее, здравствуй короновирус. Мощнейшая информационная атака глобального уровня. И… процедуру по поправкам вынуждены были изменить.
Вот тогда и возникло ощущение, что Путин подозревал нечто подобное, что вынудит отложить принятие поправок, если вообще не отменить их.
Уровень принятия решения о ковидной информационной атаке – с точки зрения планеты – высочайший. К тем, кто такое решение принял в душу не залезешь: нет у них души. Тут и военные экстрасенсы врял ли могут помочь.
А раз короновирусное действо глобальное, раз момент выбран перед принятием поправок, то так или иначе, но события эти связаны. Связаны и… завязаны на другой аспект не менее глобального характера. О котором в последние годы редко-редко, да и то лишь фрагментарно начинают говорить. Но, тем не менее, всё же начинают, причём даже и в научных кругах.
Речь о… происхождении народа современной цивилизации. О хронологии его расселения, о его праязыке, о его миссии на этой планете, наконец. Эта миссия, надо полагать, также носит глобальный характер, потому и связана с указанными выше другими глобальными процессами.
Не буду сейчас снова говорить о хронологии расселения носителей гаплотипа R1a, о немалой части единой топонимики страны санскрита и Русского Севера, об отсутствии понятия „совесть” у многих западноевропейских народов – особое цивилизационное отличие Большой России от остальных цивилизаций планеты каждый в той или иной мере чувствует сам.
А тут на днях и президент особо выделил этот факт: Россия – это цивилизация. Т.е. разговор снова идёт на глобальном уровне.
Так потихоньку складывается законченный фрагмент глобальной мозаики сегодняшних и весьма давних событий и процессов. Нынешние глобальные управители, насадившие безнравственную концепцию сосуществования народов на Земле, прекрасно разбираются в некоторых законах Мироздания. Если мы впервые об этом слышим, это не означает, что таковых не существует.
А вот их существование подтверждается следующим фактом: всегда, прежде чем запустить тот или иной глобальный процесс или значимое событие, Глобальный Предиктов всегда оповещает об этом население. Крушение башен-близнецов было предварено соответствующей картинкой в популярном западном журнале. Расстрел здания Верховного Совета Ельциным – также. Значимому крушению „Титаника” предшествовал соответствующий роман. И так далее.
Вывод несложен: чтобы не получить воздаяние от Высших Сил за злонамеренность, ГП предупреждает. И если народ публично выразит своё несогласие, то событие отменяется. Против единой, соборной воли народа ГП безсилен, иначе кара падёт на него или на его потомков.
Подытоживая всё это, становится чуть понятнее, отчего Владимир Владимирович так спешил. Назревает нечто нехорошее, несравненно худшее, чем „добровольная” самоизоляция. И связано это в первую и главную очередь именно с таким цивилизационным столпом, как Россия.
История с короновирусом, скорее всего, это некий срыв более жестокого плана. Который последовал именно после начала смены курса РФ с оголтелого колониального либерализма на более щадящий народ режим госкапитализма, отправной же точкой этой смены явилась важная перестановка в кабинете министров.
В качестве дополнительного аргумента к сказанному – прослушайте краткое выступление Путина и обратите внимание на интонацию, смысловую выразительность произносимого. Не столь привычно для выступлений нашего президента. Что лишь подчёркивает приоритетнейшее значение завтрашнего голосования. События глобальной значимости, даже если мы и не отдаём себе в этом отчёт.
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Уважаемые граждане России!
Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией – страной уникальной цивилизации и великой культуры, страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков.
Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный тысячелетний исторический путь. И знаем, что, когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи.
Дорогие друзья, за последнее время не раз обращался к вам по самым значимым для всех нас, для нашей страны вопросам. Сегодня считаю необходимым сделать это вновь накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию нашей страны.
Мы голосуем не просто за поправки, облечённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и [которую] хотим передать нашим детям и внукам.
Потому уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании.
Поправки к Основному закону – в случае вашей поддержки – закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии.
Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, так же как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков.
Вновь обозначу свою позицию, она чёткая, неизменная и абсолютно твёрдая: обновлённый текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке.
Вы знаете, что голосование уже идёт несколько дней, и такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор.
Завтра, 1 июля, – основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас – самый важный, самый главный.
Спасибо.
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