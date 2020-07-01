Этих в плен не брать -332 полк Вермахта.Подвиг или безумие.Как воевала и погибла Зоя Космодемьянская
16:08. 1 июля 2020 108 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Положение, занимаемое человеком, его профессия абсолютно ничего не значат. Решающим является то, как он работает, соответствует ли он месту, на котором оказался. Не имеет значения радиус его деятельности, важно лишь, справляется ли он с кругом своих обязанностей.