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Егор Яковлев – Существовала ли русская нация при Сталине?

15:59. 1 июля 2020 93 просмотра 4 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=myPPbH8EDmk

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 31187 27085
    Вячеслав 1 июля 2020 в 16:14

    Русы, русичи существовали всегда, существуют и будут всегда существовать… А термин “русские” – прилагательное… Русский – (Русь+Скит), т.е. человек со скита Руси. Русский – это прилагательное, а не национальность. Можно сказать: русский грузин, т.е. живущий в ските Руси и находящийся под покровительством Русов (в Российской империи многие народы входили в её состав и служили под ее флагом). Ядром Российской державы является Великая Русь, народ которой называют великороссами, т.е. русскими. Народ Белой Руси называют белороссами или белорусами, а народ Украины (южной окраины России) – Малой Руси, называют малороссами или украинцами. Ныне твари, реализуя свой лозунг: “Разделяй и властвуй”, стараются разъединить народы России с целью их закабаления и уничтожения.

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    3
  • 7845 6915
    Валерий 1 июля 2020 в 17:06

    При Сталине было определение русский народ государствообразующий. Это определение имело вполне практические последствия: на ответственные посты и должности назначались в первую очередь русские при прочих равных условиях, на народные стройки в первую очередь призывали русских. Сталин знал, что русские честнее, самоотверженнее и правдивее всех тех, с кем их можно было сравнить. И русские оправдали оказанное им доверие. Конечно же, при участии братских народов (степень участия определяйте сами)

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