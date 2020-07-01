Егор Яковлев – Существовала ли русская нация при Сталине?

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Насколько соблазнительны популярные разговоры о самоосуществлении и самореализации человека! Как будто человек предназначен лишь для того, чтобы удовлетворять свои собственные потребности или же себя самого. Поскольку самоосуществление и самореализация вообще важны для человеческого бытия, они достижимы лишь как результат, но не как интенция.
Русы, русичи существовали всегда, существуют и будут всегда существовать… А термин “русские” – прилагательное… Русский – (Русь+Скит), т.е. человек со скита Руси. Русский – это прилагательное, а не национальность. Можно сказать: русский грузин, т.е. живущий в ските Руси и находящийся под покровительством Русов (в Российской империи многие народы входили в её состав и служили под ее флагом). Ядром Российской державы является Великая Русь, народ которой называют великороссами, т.е. русскими. Народ Белой Руси называют белороссами или белорусами, а народ Украины (южной окраины России) – Малой Руси, называют малороссами или украинцами. Ныне твари, реализуя свой лозунг: “Разделяй и властвуй”, стараются разъединить народы России с целью их закабаления и уничтожения.
Это прилагательное нужно вернуть в паспорт и анкетные данные.
Так как это делали коммунисты.
Здрав будь !
При Сталине было определение русский народ государствообразующий. Это определение имело вполне практические последствия: на ответственные посты и должности назначались в первую очередь русские при прочих равных условиях, на народные стройки в первую очередь призывали русских. Сталин знал, что русские честнее, самоотверженнее и правдивее всех тех, с кем их можно было сравнить. И русские оправдали оказанное им доверие. Конечно же, при участии братских народов (степень участия определяйте сами)