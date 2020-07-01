Александр Дугин: «Безобразный» человек и его кибер-будущее

Образование, как и все принципиальное для человеческого общества — не техническая вещь. Техника в таких вопросов имеет второстепенный и прикладной характер. О технической стороне образования мы должны говорить в последнюю очередь — сначала о содержании.

Мы видим, что в нашем обществе с образованием что-то не так. Если речь и заходит об образовании, то только с технической стороны (когда, сколько, какие экзамены, кто сколько получает и платит). А что мы образуем?..

Этот подход несопоставим с сутью образования. В основе образования — формирование образа. Для древних греков образование было пайдейей, а результат — пайдеума. Человек сначала имеет лишь предварительную культуру, и только в ходе образования формирует образ, личность.

В царской России два образования — техническое и подлинное — жестко разделялись. Классическое образование было «бесполезным» — не для извлечения выгоды, его целью было помочь личности приобрести форму. Родители, выбирая для детей судьбу классического образа, должны заботиться о том, где в них смогут воспитать благородные черты.

Но пусть богатые семьи не обольщаются, отправляя своих детей в Гарвард и пр.: и там классическое образование проходит по остаточному принципу, в основном там изучают политкорректность, права человека и Поппера, а Шеллинг и греческая философия преподается по остаточному принципу.

Нет иного пути, кроме как восстанавливать структуру классического образования в нашей стране. Человек может получить сначала классическое образование, и затем дети могут сменить ориентиры на «реальные» (конкретная профессия).

Мы должны определять, какое образование нам нужно — а не техники. Чтобы достойные граждане России получали достойное образование. Это не просьба и не пожелание, но требование. Мы хотим и нуждаемся в нем, и власть должна его обеспечить.

Содержание образа — не догма. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы выработать этот образ. Если возьмем гуманитарную сферу, она подчиняется доминирующему мировоззрению. Сегодня в гуманитарной сфере мы имеем дело с уродливым образом: в нем советские остатки, архетипы и алгоритмы, это эпистемиологический анахронизм. Люди могут быть хорошими, но образ, который они несут из прошлого, неадекватен — это образ фантомной боли, он неэффективен, он неприложим к анализу нашей культуры и политики. Все требуется пересмотреть.

В образовании существует несколько уровней катастроф. То, что происходит с российским образованием — это катастрофа — смысловая, с отсутствием классического образования. В итоге если не решают главную проблему, то остаются технологические аспекты, которые заведомо не могут быть продуктивными и эффективными.

Необходимо изменить отношение к образованию. Нет образа современного русского человека, его связи с прошлыми культурными моделями — нет внятной картины о смыслах русской истории. В такой ситуации тупик нам гарантирован. Мы должны сформулировать эти планы и навязать их власти.

Нам пора прекратить и ждать от власти чего-то, и ругаться на нее. Это пассивно. Мы должны изменить баланс отношений между народом и властью. Либо пассивно уживаемся, либо приступаем к автономности и сами разрабатываем программы образования, объединять прекрасных интеллектуалов.

Надо больше общественных инициатив. Нам надо строить общество. Надо построить автономное бытие русского народа. Мы ждем чего-то от современного государства чего-то, чего оно дать не может и не хочет. Значит, и мы должны от него отвернуться. Сейчас оно не очень-то агрессивное — конечно, оно невменяемое, но были куда страшнее. Просто когда мы ждем, что они нам что-то дадут, мы жестоко пожалеем об ожидании. Надо делать что-то свое — искать преподавателей, молодежь, создавать. Надо следовать не за ними, а заставить государство следовать за народом.

Обложка: Фото из открытого источника.

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Источник: https://nstarikov.ru/aleksandr-dugin-bezobraznyj-chelovek-i-ego-kiber-budushhee-116516