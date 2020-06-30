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Ржевский мемориал: история, конструкция, скульптура

19:41. 30 июня 2020 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_Pw91MBtZ14

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Источник http://via-midgard.info/
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