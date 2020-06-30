Россия переходит к плану «Б»

И вот теперь все встало на свои места. Русский язык в некоторых странах официально запрещают на законодательном уровне, православные церкви громят, русских безнаказанно убивают. Во всех странах сносят памятники советским солдатам и переписывают историю Великой Отечественной войны.

Если бы поправки были внесены лет десять назад, многих стратегических ошибок во внутренней и внешней политике можно было бы избежать. Власть действовала нерешительно. Было потеряно много времени, и вот теперь русский народ опять погоняют — давай, мол, поторапливайся! Срочно голосуй за поправки. Оппозиция во всю глумится: вот бараны, опять всех погнали за Путина голосовать! Да ведь всю эту зловонную оппозицию, сеющую в обществе семена ненависти и лжи, всю эту паразитическую систему Зверя вырастила именно Ельцинская Конституция. Об этом говорили многие, но «маргиналов» и «фриков» тогда никто и слушать не хотел.

Надо признать, тогда это был поступок со стороны «Академии Тринитаризма». Ведь на протяжении всех последних лет нам из года в год упорно, всеми правдами и неправдами внушали, какая у нас замечательная, безукоризненная и во всех отношениях приятная Конституция. Хорошо помню, как еще в прошлом 2019 году по телеку гоняли ролики, в которых в очередной раз пели дифирамбы в честь Конституции РФ. И вдруг — трах-ба-бах, как обухом по голове! Что такое? Почему срочно потребовались изменения? Все неожиданно прозрели и озаботились суверенитетом страны, государственной безопасностью, русским языком. Где вы были раньше, господа? Почему вопрос о поправках подняли только теперь?

Голосование по поводу внесения поправок в Конституцию заставило меня вспомнить одну статью, опубликованную на сайте «Академии Тринитаризма» еще в 2010 году . Нарочито мрачная, почти апокалипсическая статья «О Конституции от Лукавого» («De Constitutio ex Diaboli») начиналась катренами Нострадамуса: « Зверье человеческой мерится мерой и зло как добро преподносится нам »… А дальше на двадцати страницах убористым текстом доходчиво объяснялось, почему сатанинское мертворожденное Ельцинское детище (Конституция Российской Федерации) не может существовать продолжительное время.



Комиссия по сбитому над Украиной «Боингу» готовится выставить счет России, Великобритания и международная организация по запрещению химического оружия обвиняют Россию в «химических атаках». Отовсюду раздаются призывы отдать Крым (Калининградскую область, Курильские острова, список можно продолжить). Вместо свободной торговли — получите экономические санкции. Послушайте, это же закономерные следствия той самой Ельцинской Конституции! Вы о чем думали, когда ее прославляли все эти годы?

Если какой-нибудь международный суд или международная организация, контролируемая США, вынесет приговор, по которому всех русских в России следует уничтожить как самый опасный для мировой общественности народ, российское государство просто обязано будет уничтожить русских по нашей же Ельцинской Конституции.



Это не фарс — это юридический факт, потому что в Ельцинской Конституции нет ни слова о русском народе, как будто в России живут только национальные меньшинства, права которых и гарантируются Конституцией. Само слово «русский» во времена Ельцина находилось под негласным запретом, чтобы стереть остатки самосознания.



Помните лозунг Егора Гайдара: «Россия как государство русских не имеет исторической перспективы»? Вот это мы и получили, выросло целое поколение, которое ассоциирует себя с эльфами, хоббитами, украинцами, рыцарями-джедаями, с кем угодно, только не с русским народом, который втоптали в грязь по самое не могу.

Если нас обяжут выплачивать Европе и всем странам бывшего Советского Союза сотни миллиардов долларов в течение сотен лет, мы обязаны будем все это делать по нашей колониальной Конституции. Президент России, который принимал присягу на Конституции сатаны, обязан исполнить любое, даже самое бесчеловечное и абсурдное решение со стороны международных организаций! Конституция Ельцина была написана под непосредственным контролем США, никакой правосубъектности «многонационального российского народа» в ней изначально не было.

Вместо того, чтобы внести поправки сразу после воссоединения с Крымом, когда рейтинг Путина был на высоте, их приходится на скорую руку вносить сейчас, в период начавшейся биологической войны и мирового спада экономики, когда озверевшая масса «дорогих россиян», опьяненная роликами о сытой и беззаботной жизни, стремительно скатывается в майдан по украинскому сценарию, когда общественное сознание давно формируют социальные сети, поливающие грязью федеральную и местную власть.

Мой взгляд на Конституцию не изменился, поэтому, проголосовав за поправки, я не чувствую себя бараном. Ельцинская Конституция была и остается Конституцией сатаны, насквозь пропитанной ложью. Ложью в ней является даже то, что «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» [гл.1, ст.13, п.2], потому что бездарная демократия, действующая в России со времен Ельцина, это тоже идеология — идеология лжи и лицемерия.



Перечитав статью «De Constitutio ex Diaboli» (http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001c/00122091.htm), я с удивлением обнаружил, что почти все поправки, которые были вынесены на голосование, направлены на устранение выявленных еще в 2010 году изъянов. Не уверен в том, что эти поправки окончательно устранят аксиоматические противоречия (а Конституция — она действительно как система аксиом в математике), но абсолютно уверен в том, что Президент Путин перешел во внутренней и внешней политике к плану «Б».

Византийский стиль политики, когда мы щадили самых отъявленных предателей, подставляли вторую щеку под удар и называли непримиримых врагов «партнерами», себя исчерпал.



Все ведь знают, как закончилась история Византии… К сожалению, мы входим в новый этап с тяжелым грузом прошлого и без предварительной подготовки. Народ дезориентирован и разобщен самой системой, на смену бездарной и бездумной бюрократии пришла еще более бездарная и бездумная цифрократия, которой Путин всецело благоволит, потому что теперь выяснилось, что больше не на кого опереться.



Новейшая история Российской Федерации показала, что настоящей элиты, способной думать на несколько ходов вперед, в стране как не было, так и нет. Нет творческой интеллигенции, способной развивать культуру.



Нет влиятельного приемника Путина, способного удерживать власть и принимать сложные решения, в то же время не отяжеленного фатальными ошибками типа пенсионной реформы.

Но у нас есть самое опасное в мире секретное оружие — русский язык.

Дастъ Богъ — прорвемся!

Денис Клещёв



***

.