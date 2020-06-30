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Радио Аврора 30.06.2020

23:08. 30 июня 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Добрый день. В эфире Радио Аврора. Наш сегодняшний гость Анатолий Александрович Вассерман. Добрый день Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, я предлагаю сегодня поговорить о постсоветском пространстве и о русском факторе на этом пространстве. А именно, хотел бы вспомнить последнее заявление президента о том, что некоторые республики выходя их состава Советского Союза забирали, как я понял, от большой части РСФСР некоторые территории. То есть мы просто так их не отпустили в свободное плавание. И вы знаете, я без особых названий сейчас некоторых стран вновь образованных, читая их прессу наткнулся на очень интересные заметки. Многие требуют, особенно некоторые центральные азиатские страны, отдать им даже Сибирь. Как вы к этому относитесь?

Есть такая поговорка: хотеть не вредно. Но боюсь, что она не всегда права. Потому-что, если хочешь того с чем не сможешь справиться, то во-первых, отвлекаешься от того с чем можешь справиться. Во-вторых, бойтесь своих желаний они иногда сбываются. Ну вот, что смогут сделать люди привыкшие жить в серьёзной жаре с севером Сибири? Ну, на юге Сибири бывает иногда почти так же жарко, как в Средней Азии. Но так уж вышло, что основные богатства Сибири именно на “Северах”. Я знаю, что среди русских осваивающих сейчас богатство Сибири хватает и таджиков, и туркмен, и узбеков. Но есть такая поговорка: сибиряк не тот кто холода не боится, а тот кто знает, как в холод одеваться. Так вот на этих людей, когда они одеты так, как следует по северной погоде, смотреть страшно, потому-что уже не понятно, а есть ли там вообще человек под всеми этими слоями одежды. Но это такая чисто бытовая мелочь.

Но есть вопрос гораздо серьёзнее. Завоевание Средней Азии в 1860-ых – 70-ых годах принято считать проявлением русской агрессии. На самом деле это была не агрессия. Это была, представьте себе, необходимая самооборона. Дело в том, что к середине XIX века возможности тогдашнего среднеазиатского сельского хозяйства исчерпались. Население выросло на столько, что уже не могло прокормиться на своей земле, даже если бы еда распределялась между всеми равномерно. А ведь там степень социального неравенства была побольше чем в России к тому же времени. И всевозможные землевладельцы, водовладельцы, что в тех условиях ещё важней, чиновники отбирали у своих крестьян значительно большую долю их продукции чем русские помещики у своих крепостных…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-avrora-30-06-2020/

Метки: видео блог, распад союза, сибирь, средняя азия, ссср

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