Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал Советскому солдату
17:28. 30 июня 2020 223 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Располагая свободой выбора, не испытывая никакого давления со стороны, мы, тем не менее, проявляем необычайное безумие, отдавая предпочтение самой тягостной для нас доле и наделяя болезни, нищету и позор горьким и отвратительным привкусом, тогда как могли бы сделать этот привкус приятным; ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму.
…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
Удачи Вам – Россия и Белоруссия,во ВСЕХ Ваших Делах!
Взаимопонимания Вам,Мира и Полит-социальной Стабильности!
* Пусть Будущее НЕ омрачает Ваши Стратегические Перспективы!
* Единство и Дружба Народов – Главный Фактор Сохранения Взаимопонимания!
-> Желаю России и Белоруссии – ВСЕГО Хорошего! Мирного Вам неба!!!
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Благадарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 30-06-2020.