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Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал Советскому солдату

17:28. 30 июня 2020 223 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8Syh8uMohiw

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 572 464
    Valeriy Bondarik 30 июня 2020 в 20:03

    …З Д Р А В С Т В У Й Т Е…

    Удачи Вам – Россия и Белоруссия,во ВСЕХ Ваших Делах!
    Взаимопонимания Вам,Мира и Полит-социальной Стабильности!
    * Пусть Будущее НЕ омрачает Ваши Стратегические Перспективы!
    * Единство и Дружба Народов – Главный Фактор Сохранения Взаимопонимания!
    -> Желаю России и Белоруссии – ВСЕГО Хорошего! Мирного Вам неба!!!
    ““““““““““““““
    Благадарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г.Эдмонтон. Канада. 30-06-2020.

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