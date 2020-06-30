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«Operation Unthinkable“

19:41. 30 июня 2020 126 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: teletype.in @ Александр Сосновский

«Operation Unthinkable« — 22 мая 1945 план нападения союзников на СССР лег на стол Уинстона Черчилля.
План предусматривал наступление на Советский Союз c 1 июля 1945 года и фактически означал начало Третьей мировой войны.

Черчилль планировал выставить на фронт 50 дивизий, ещё 40 дивизий находились в запасе.

Для войны против Сталина Лондон был готов мобилизовать ещё 100000 солдат вермахта и Ваффен СС, которые хотя находились в плену, но были в полной боевой готовности.

Однако Сталин знал о планах Черчилля и готов был ответить.

170 дивизий Красной Армии могли нанести ответный удар. Кроме этого, в ставке Верховного ещё в 1944 году разработали план ответной операции, на случай нападения союзников на СССР. Этот план предусматривал в ответ на нападение быстрый захват Красной Армией северной Италии, Франции, Дании и Норвегии.

Генштаб Великобритании доложил Черчиллю — „Операция невыполнима« .

Третья мировая была предотвращена.

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Источник: https://nstarikov.ru/operation-unthinkable-116528

Метки: чит.клуб

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