Новости Украины и Новороссии 30 июня 2020

Шахтёры объявили бессрочный протест в центре Киева (ФОТО, ВИДЕО)

С сегодняшнего дня украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста в правительственном квартале в Киеве. Об этом на своей странице в соцсети сообщил народный депутат, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. В столицу «незалежной» прибыли шахтёры как из восточных, так и из западных областей страны. Они требуют освободить от исполнения обязанностей председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса и привлечь его к уголовной ответственности за развал энергетической отрасли Украины. Также шахтеры требуют погасить задолженность по зарплате. По состоянию на 1 июля она составляет более 1,2 млрд грн. Кроме того, горняки призывают обязать Фонд государственного имущества, «Центрэнерго», «Госугольпостав», ГП «Калушская ТЭЦ — Новая» полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь. Общая сумма долга составляет около 884 млн грн. Украинские шахтеры также недовольны фактом импорта электроэнергии и угля газовых марок из России и Белоруссии и требуют запретить эту практику для защиты интересов украинской отрасли. Они выступают за восстановление работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы, вывод шахт с простоя и обеспечение их стабильной работы. Читайте также: США: Белая пара с оружием защищала свой дом от толпы «Чёрного майдана» (+ФОТО, ВИДЕО)

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Последний евроромантик Украины

Пожалуй, последним романтиком «европейской Украины» (Евро-краины) остается топ-блогер «Ютуба» (пока его канал не удалили западные «демократизаторы» по заказу туземной администрации колонии «RAGULICHINA») Анатолий Шарий.

Он и его сторонники – последние наивные романтики, рассчитывающие, что вооруженные нацистские банды отмайданенных скакуасов без боя утратят монополию на уличные/майданные шествия/действа в остатках Украины. Что эти майданутые шайки (живущие либо рэкетом, либо бюджетом МВД/СБУ) усмирят «отлюстрированные» ими же «правоохранители». Что одна фашистская рука отмоет от крови другую.

На самом деле, мировая история почти век свидетельствует: не вооруженные инакомыслящие фашистскому режиму – напрасные жертвы нацистского молоха. Ладно, не вразумил «шариковцев» мировой опыт от «чернорубашечников» дуче до «эскадронов смерти» пиночетов. Но неужели им своя «вышиванка» не ближе к телу?

Почему участь безоружных «антимайданщиков», «куликовцев» и всех других не согласных с нацистским переворотом 2014 года сторонников Шария ничему не научила? Неужели они и сам Анатолий в нацистской зоне/американской колонии рассчитывают на правосудие, верховенство права, «гаранта Конституции» (кровавого клоуна), на те же «выборы»? Какие выборы, а главное – зачем они в Рагуличине? Кто кого на ее улицах/майданах перебьет – тот и прав, тот и «победил в народном выборе». Евромайдан ведь открыл кровавый «ящик Пандоры», который мирным путем уже не закрыть. После цветного переворота правит тот, кто вооружен, кто плюет на закон, мораль, совесть и кто поддержан всеми силовыми ресурсами оккупационного режима, сам им по сути является – и штатно, и внештатно.

Неужели не известно, что для любого нациста любой инакомыслящий – враг, подлежащий уничтожению? Естественно, что нацистская власть потворствует и прикрывает своих исполнителей – убийц. Мало того – теперь на самого Шария завели дело, на очереди объявление его в международный розыск. А Толик все играется в «европейскую демократию» (ноги мигрантам в Европе еще не целует)?

Сейчас блогер угрожает президенту Украины обращением в европейские суды. Напугал зеленого ежика… Он из той же шоблы комиков, что и Зеля? Или всерьез «думает», что Европа, соучаствовавшая Америке в нацистском перевороте на Украине, решится на реальное наказание колонии своей же (в том числе) метрополии? Максимум на что решится Евросоюз: «пшик, общественное порицание».

Это все – очевидные вещи. Но до сих пор, что удивительно, остаются романтики, верящие в демократическую, свободную, «европейскую» (в медийно-рекламном понимании этого термина) Украину. Их в своей партии и объединил Анатолий Шарий. Сейчас его сторонников избивают и убивают нацисты из группировки «Национальный корпус». Могли из любой другой, аналогичной – голодных «активистов» по Дикому полю бегает изрядно – режиму есть из кого выбирать исполнителей.

Некоторые считают действия Шария провокацией новых «сакральных жертв» для нового «цветного переворота». Я так не думаю, не считаю Анатолия аналогом попа Гапона, зато вижу его последним евроромантиком Украины, если хотите – одним из последних реальных ее сторонников и защитников. Напрасный труд, напрасные слова…

Его сторонников тоже немного жаль. Немного потому, что когда убивали их безоружных предшественников – участников «русской весны» они молчали, веря в «европейскую, свободную, демократическую Украину» (некоторые еще до сих пор верят в ее «европейское» многоязычие). Кому на Западе она нужна в этом качестве? Нужна малолюдная (ударно «обнуляемая» майданоморами), послушная колония Антироссия – военный плацдарм против РФ (в качестве бесправного, но всем должного на поколения «туземцев» получлена НАТО) и поле, засеянное запрещенными к выращиванию в Европе, вредными для почвы сельхозкультурами и ГМО-продуктами от глобальных «монсанто».

Но надежда на «выздоровление» Шария и его сторонников все же есть, ведь лучшими учителями являются как жизнь, так и угроза смерти. К тому же, из наивных голов евро-романтизм ударно (во всех смыслах) «вылечивается» нацистскими битами «эскадронов смерти». Так что у «шариковцев» есть шанс вразумиться хотя бы на своих ошибках, раз судьбы поодиночке «прикопанных анонимными патриотами» или репрессированных «официалами» участников «русской весны» (в Мариуполе, Днепропетровске, Одессе, в том же Харькове и во всей оккупированной глобалистами через рогулей и жидобандеровцев Новороссии) их ничему не научили.

Тут для всех жителей остатков Украины верно классическое изречение, которое в измененном для реалий Рагуличины виде звучит примерно так: «Когда нацисты сжигали куликовцев – я молчал: я не куликовец, когда запрещали коммунистов – я молчал: я не коммунист, когда убивали и сажали журналистов – я молчал: я не журналист, когда забивали сторонников Шария – я молчал: я не из них, а когда придут за мной – некому будет говорить».

Константин Одессит

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Зеленский может стать последним президентом, — депутат Рады (ВИДЕО)

Украина близка к тому, чтобы отказаться от института президентства и стать парламентской республикой, а Зеленский может оказаться последним президентом страны. Такое заявление заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире политического ток-шоу на украинском ТВ. «У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну процветающей, но пока просвета не видно. Я еще год назад сказал: „Президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой…“ И я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту!» — сказал он. «В прошлом году мы выбрали нового президента, который столько обещал народу… Мы все поверили, а что получилось? Тогда, на инаугурации, когда Президент Украины Владимир Зеленский, подпрыгивая, целовал в лоб Кошевого (лысый из «95 квартала» — прим. РВ, все поняли — что-то не так. А уже спустя год Президент Украины Зеленский не может ответить нам ни на один вопрос! Он предлагает нам лишь смотреть «видосики» с общими фразами: «давайте не переживать о войне…», «не будем спорить о Великой Отечественной…» А вы ответьте, господин президент, на вопрос: «Кто победил в войне?..” А быть хорошим для всех — так не бывает», — политик бросается популистскими фразами, как будто не понимая, что оперировать категориями «верить — не верить» можно в церкви, в отношениях с друзьями и родными, но не в политике. Народный депутат считает, что «трагедия Украины заключается в том, что президент 73% украинцев начинает заигрывать с 20% тех, которые за него не голосовали только потому, что он не знает, что делать с государством». В целом же сценарий отказа от института президентства на Украине крайне маловероятен в силу как политической конъюнктуры, так и менталитета украинского электората — очаровываться и разочаровываться самыми разными кандидатами можно ещё очень долго. Ровно столько, сколько нужно олигархату и мировому капиталу, чтобы «доесть» некогда процветающую страну. Читайте также: «Абсолютный кошмар для страны», — премьер Британии заявил о катастрофе

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Как Нацкорпус Ермака сносил

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Новый чудовищный закон: из украинцев хотят сделать зомби

Через пару дней украинские парламентарии внесут в Раду новый законопроект. Документ содержит свод политических репрессий по отношению к медиа. Над законопроектом трудились депутаты и чиновники Минкульта. Стоит сразу отметить, что потрудились они «на славу» — вместо обещанных послаблений журналистов будут «давить» с еще большей силой. В документе собраны все самые скандальные нормы, некоторые из них значительно расширены и усилены. Сейчас у Нацсовета по вопросам телерадиовещания неограниченные полномочия. Журналисты неоднократно указывали на беспредел со стороны организации. На это обращала внимание и ОБСЕ. Депутаты пообещали это «недоразумение» устранить. Спешно взялись за редакцию закона, да так увлеклись, что сделали еще хуже, чем было. Если закон примут, а в этом не нужно сомневаться, под формулировку «онлайн-медиа» будут попадать только те медиа, которые имеют собственный сайт или платформу общего доступа к информации. Таким образом решили вывести из-под действия закона блогеров. Следить за медиарынком, как обычно, будет Национальный совет по телерадиовещанию. Его полномочия значительно расширят. Регулятор сможет ограничивать доступ к пользовательской информации медиа, обращаться к собственникам поисковиков с требованием удалить или заблокировать ту или иную информацию. В проекте закона прописали наказания для провинившихся СМИ. Их поделят на три категории: незначительные, значительные и грубые. Это нарушение сроков ответов на запросы, обнародование общезапрещённой информации. И главное — запрет на высказывания, побуждающие к дискриминации на основании гендерной идентичности. Вводится цензура на упоминание коммунистических деятелей в позитивном ключе. Символика СССР категорически запрещена. В документе прописан целый пункт, который запрещает трансляцию высказываний или материалов, которые унижают или показывают пренебрежение к государственному языку. Не забыли власть имущие и про соседнее государство, которое с недавних пор в «незалежной» именуют не иначе как «агрессор». Депутаты придумали целый ворох правил, и все они состоят исключительно из запретов. После принятия закона о России можно будет говорить только за закрытыми дверями и шепотом. А лучше вообще ничего не говорить, Большой брат ведь не дремлет. О новом законопроекте можно еще очень долго писать. Над ним действительно хорошенько поработали. Представители медиа просили упростить действующее законодательство, но в итоге получили документ, который во сто крат хуже предыдущего. Лучше бы не просили. Теперь придется привыкать «жити по-новому». Все только начинается, и чем дальше — тем хуже. Читайте также: Стали известны причины расстрела мирных отдыхающих в Харьковской области (ФОТО, ВИДЕО) Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»

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Минздрав ДНР сделал заявление о коронавирусе и параде Победы

Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко заявила об отсутствии случаев заболевания коронавирусной инфекцией у личного состава при подготовке и проведении военного парада в г. Донецке. Об этом «Русской Весне» сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР. Проведенный комплекс мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции в ходе подготовки и проведения парада Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов выполнен в полном объеме. «Соблюдение профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций как участников парада, так и граждан Республики способствовали успешному проведению всех торжественных мероприятий», — отметила министр. После проведения парада проведено тестирование всех участников на наличие коронавирусной инфекции. Случаев заболеваний СOVID-19 не выявлено. Читайте также: «Мы и подумать не могли!» — стало известно о многолетних последствиях COVID-19 для организма

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«Чёрный майдан» под Киевом: пьяные негры попали в ДТП и сопротивлялись полиции при задержании (ФОТО)

В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области полиция совместно с Департаментом охраны задержала двух нетрезвых чернокожих граждан. Об этом сообщают украинские СМИ. Молодые мужчины ехали на автомобиле марки BMW с номерами иностранной регистрации, совершили дорожно-транспортное происшествие и попытались скрыться с места аварии. Однако правоохранителям удалось их задержать. Причем во время задержания пьяные граждане оказывали сопротивление. Поэтому на руки им надели наручники. Читайте также: «Абсолютный кошмар для страны», — премьер Британии заявил о катастрофе

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В «Слуге народа» объяснили, почему не будут увольнять Авакова

Народный депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук уверена, что в стране нет достойной кандидатуры на пост министра внутренних дел вместо Арсена Авакова. Об этом нардеп заявила в эфире одного из украинских телеканалов. Верещук подчеркнула, что речь идет не только о персоналиях, но и об институте. Депутат также напомнила, что именно нынешний глава МВД обеспечил честное проведение выборов. «Вы помните эти схемы и все, что происходило всегда на выборах. Эта электоральная революция стала возможной благодаря, в том числе, Арсену Авакову», — сказала она. В то же время депутат заявила, что министра можно и нужно критиковать, а также уменьшать его негативное влияние на некоторые процессы в стране. «Слуга народа» считает, что за годы на своем посту Аваков стал «неотъемлемой частью» системы и не может ее изменить в лучшую сторону.



По мнению Верещук, ослабить влияние главы МВД можно путем отделения от ведомства некоторых госслужб, например, ГСЧС. Читайте также: «Абсолютный кошмар для страны», — премьер Британии заявил о катастрофе

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Зеленский ликвидировал сам себя

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