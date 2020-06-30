«Культурная агрессия» русских сказок на примере былины Садко

Для того, чтобы уничтожить или хотя бы остановить танк, мало пробить броню. Как таковое отверстие в броне не смертельно. Главное – уничтожить экипаж. А лучше сломить волю экипажа, заставить отказаться от сопротивления — тогда танк превратится в бесполезный кусок железа.

Нечто похожее происходило в конце 1980-х – начале 1990-х на идеологическом фронте борьбы против СССР. Усилиями политиков «железный занавес» был приоткрыт. Что дальше? А дальше нужно сломить волю народа и руководства страны. А методика была такова: показать культурное превосходство Запада.

Для достижения этой задачи в США работали целые институты и разрабатывались разные способы воздействия на психику и сознание людей. Одно из орудий – это кино. Через Голливуд нам показывалось культурное превосходство американской системы над советской. Все герои американского кино были списаны якобы с американского общества и рассказывали нам якобы о настоящей американской жизни. Например, Рокки, который побил жестокого и высокомерного русского Ивана Драго (сто процентов русские все такие). Рокки был вышибалой денег у должников своего босса, но в итоге становится звездой и получает славу и деньги. Нам говорили: только в Америке такое возможно!

В «Звездных войнах» нам показывали будущее американского космоса и новейшие технологии, которые нам сулит американский образ жизни. Джон Маклейн из «Крепкого орешка» сам способен обезвредить банду террористов. Вообще все американцы такие… Это только несколько примеров.

Нашим людям внушали, что Запад построил более продвинутое и культурное общество, и «сдаться» США было единственным правильным решением. Что и произошло в итоге.

При этом русская культура и кино были табу в США. Американское руководство крепко следило за тем, чтобы американский народ не очаровывался и не проникался симпатией к русским, к их культуре и истории.

В 1952 году советский режиссер Александр Птушко снял один из своих самых знаменитых фильмов «Садко».

В фильме был задействован натуральный былинный богатырь Сергей Столяров и одна из первых красавиц отечественного кино, юная дебютантка Алла Ларионова. Спецэффекты, которые создала съемочная группа, так и вовсе намного опередили свое время. Ничего подобного не делали ни на одной киностудии мира. Скажем, птица Феникс очаровывала и вызывала суеверную жуть!

Сказочная кинолента уверенно собирала залы в СССР и призы престижных зарубежных фестивалей. А через десяток лет после того, как «Садко» триумфально влетел на своем челне на экраны, американцы показали этот фильм у себя… как The Magic Voyage of Sinbad.

Советский кинематограф, надо заметить, был совершенно не приспособлен ни под международную коммерцию, ни на защиту своих авторских прав. Американский режиссер Корман «адаптировал» советскую ленту, легким движением руки превратив новгородского гусляра Садко в удалого арабского морехода Синдбада.

При этом во время дублирования фильма на английский язык удалили все сцены, в которых Садко играет на гуслях и поет (!), перенесли события повествования из древнерусского города Новгорода в Индию в город «Копасанд». Мало того, имена и фамилии актёров и съёмочной группы также были изменены на имена звучащие по-американски: Анна Ларион, Арнольд Кейлор, Люсил Вертися, а режиссер…Альфред Поско.

Таким образом вычеркивалась русская культура, музыка, история и язык из головы американского обывателя — ясно было, что действие происходит где-то далеко, в экзотических краях. А уж Русь это или Персидский залив – кто разберет?

Оригинальный фильм «Садко»

Адаптированная американская версия «The Magic Voyage of Sinbad»

По материалам: Картина Мира

Источник: https://whatisgood.ru/raznoe/kulturnaya-agressiya-russkih-skazok/