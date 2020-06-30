Фильмы-предупреждения о грозящей катастрофе
16:34. 30 июня 2020 265 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Неплохой обзор фильмов перестроечного и пред-перестроечного периода, в которых можно найти признаки грядущей катастрофы, которая привела к уничтожению СССР.
Рассматриваются фильмы "Отцы", "Инспектор ГАИ", "Остановился поезд", "Кин-дза-дза", "Запомните меня такой" и "Город Зеро".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5988425.html
“Отцы” не видел.
Смотрю…
Остальное – давно в личном топе.