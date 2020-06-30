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Фильмы-предупреждения о грозящей катастрофе

16:34. 30 июня 2020 265 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Неплохой обзор фильмов перестроечного и пред-перестроечного периода, в которых можно найти признаки грядущей катастрофы, которая привела к уничтожению СССР.
Рассматриваются фильмы "Отцы", "Инспектор ГАИ", "Остановился поезд", "Кин-дза-дза", "Запомните меня такой" и "Город Зеро".



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5988425.html

Метки: 80-е, Видео, история, кино, Культура, перестройка, развал СССР, ссср

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