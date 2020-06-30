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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. Часть 3

17:30. 30 июня 2020 224 просмотра Нет комментариев Опубликовал:




01. Реабилитационный центр солдат-интернационалистов


02. Краснодарский край. Солдаты-интернационалисты в реабилитационном центре


03. Ветераны войны встречаются с воинами-интернационалистами в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького


04. Ленинград. Бывший солдат-интернационалист и заместитель директора военно-патриотического центра Родина Андрей Горшечников


05. Краснодарский край. Станция Новороссийск. Современные танки кооперативом «АНТ» перевозились железнодорожным транспортом вместо промышленного оборудования, указанного в прилагаемых документах.
Дело «АНТа» — громкое уголовное дело по обвинению руководства кооператива «АНТ» в контрабанде 12 танков «Т-72» за рубеж. Железнодорожный состав представлял собой 12 платформ, укрытых брезентом. В дорожной ведомости № 696848 груз был записан как «Средства транспортирования неразобранные». Охраны у состава никакой не было, сопровождали груз три сотрудника «Уралвагонзавода». 22 декабря 1989 года груз прибыл в Новороссийск, где открыто простоял три недели.




07. Куйбышевская область. 8 июля. Кооператоры строят сельские дома.


08. Курск.Встреча ветеранов войны (355-й авиационный полк 1-й воздушной армии) с молодежью.


09. Курильские острова. Солдаты перевозят бочки с водой в воинскую часть


10. Завод детского питания. Творог заворачивается в отечественную ламинированную бумагу на автоматической производственной линии. 10 января


11. Загрязнение окружающей среды в Липецке. Установка гранулирования шлака на Новолипецком металлургическом заводе, который загрязняет окружающую среду в городе


12. Воткинский завод, производственное объединение. Сборка стиральных машин «Фея»


13. Калининградская область. Родственники пришли навестить недавно призванного моряка


14. Ветеран Великой Отечественной войны Федор Антипов и школьница Инна Куропаткина выступают в сквере возле Белорусского вокзала во время празднования Дня Победы


15. Легенда советского футбола Лев Яшин


16. Николай Рыжков во время посещения Ереванского государственного университета.


17. Николая Рыжкова приветствует в Едиганском совхозе пастух И. Янкинов.


18. Новый район в Таллине


19. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Литвы Альгирдас Бразаускас принимает участие в субботнике в Вильнюсе


20. Разборка военных самолетов


21. Советское судно «Отличный», военно-морская база, Норфолк, Вирджиния, США


22. Рудольф Нуриев приехал в Ленинград впервые после того, как покинул родину 30 лет назад. На снимке Рудольф Нуриев в балетной школе Вагановой, где началась его балетная карьера


23. Хорезмский кооператив. Строительство домов для членов Хорезмского кооператива. 1 июля

Источник: https://humus.livejournal.com/7288603.html

Метки: история, Россия, фото

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