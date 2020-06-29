Запад планомерно переписывает историю. И у него это получается
Если же изучить это исследование подробнее, то выясняется, что среди американской молодежи (а собственно, она и составляет костяк толпы, борющейся с памятниками) уровень знания своей истории находится на самой низкой точке по сравнению с другими поколениями. Так, 21% молодых людей от 18 до 24 лет уверены, что США сражались на фронтах против России, а 13% полагают, что против Китая. Существенная разница с возрастной категорией старше 65 лет, где таковых оказалось соответственно семь и два процента.
Столь гневная реакция штатных кремленологов понятна. Их специализацией является ожесточенная борьба против России на всех фронтах (идеологическом, политическом, историческом) — достаточно вспомнить, к примеру, как ведущий аналитик упомянутого центра CEPA Януш Бугайский в прошлом году давал Вашингтону дружеские советы по расчленению Российской Федерации.
Источник: https://nstarikov.ru/zapad-planomerno-perepisyvaet-istoriju-i-u-nego-jeto-poluchaetsja-116505