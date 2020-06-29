Запад планомерно переписывает историю. И у него это получается

Именно поэтому для таких людей и институтов очень важно поддерживать тенденции последних десятилетий по переписыванию мировой истории — чтобы черное назвать белым, чтобы проигравших в войне уравнять с победителями, чтобы призывы к сохранению исторической памяти представить как «переписывание истории». Конечной целью всех подобных кампаний является ослабление России, а то и уничтожение ее. И именно поэтому нам так важно на различных уровнях бороться за правду об истории вообще и особенно — за историческую правду о Великой Победе нашего народа над нацизмом. На кону — не только история, на кону — наше будущее.

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