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Запад планомерно переписывает историю. И у него это получается

13:19. 29 июня 2020 5 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ria.ru @ Владимир Корнилов
Многие исследователи, комментируя эпидемию свержений памятников в США, называют это массовым переписыванием истории. Но все мы понимаем: те активисты, которые остервенело борются с бронзовыми свидетелями минувших эпох, в основном ничего не переписывают. Просто потому, что они имеют довольно отдаленные представления об истории. Иначе как объяснить осквернение памятника писателю Мигелю Сервантесу в Сан-Франциско, которого американские «хунвейбины», скорее всего, приняли за очередного конкистадора? Или как объяснить с точки зрения здравого смысла тот факт, что красавец-памятник Эндрю Джексону, одному из основателей Демократической партии, пытались свергнуть в основном те люди, которые собираются голосовать за кандидата от этой самой партии? Переписывают историю не исполнители, а те, кто обеспечивает идеологическое сопровождение акций. И надо признать, у них это получается.
Недавний опрос, проведенный по заказу Sputnik.Мнение известной французской социологической компанией IFop, свидетельствует о том, что подобное нигилистическое отношение американцев к истории касается не только событий позапрошлого века. К примеру, он выявил, что меньше трети американцев знают, какой праздник они отмечают 8 мая — в День Победы в Европе. А 11% из них полагают, что во Второй мировой войне США воевали против России.

Если же изучить это исследование подробнее, то выясняется, что среди американской молодежи (а собственно, она и составляет костяк толпы, борющейся с памятниками) уровень знания своей истории находится на самой низкой точке по сравнению с другими поколениями. Так, 21% молодых людей от 18 до 24 лет уверены, что США сражались на фронтах против России, а 13% полагают, что против Китая. Существенная разница с возрастной категорией старше 65 лет, где таковых оказалось соответственно семь и два процента.

А это значит, что по мере взросления нынешних молодых и ухода стариков в мир иной все больше американцев будут уверены, что их предки совместно с некими союзниками (напомним, недавно Белый дом среди таковых указал лишь Великобританию) брали вражеские Москву и Пекин. Мнение насчет противников, разумеется, будет зависеть от степени развития антироссийской и антикитайской кампаний в Штатах, а также от того, на кого больше в качестве «основного врага» будет указывать Голливуд.
Последнее касается, само собой, не только молодежи США. Классическим примером является значительная трансформация общественного мнения среди французов относительно того, кто внес больший вклад в разгром нацизма. В 1945 году абсолютное большинство (57%) указали СССР и лишь 20% — Соединенные Штаты, ведь в тот период европейцы видели все собственными глазами. А опрос, проведенный упомянутой IFop в 2015-м, выявил, что за 70 лет мнение резко изменилось: теперь 54% французов основным победителем называют Америку и лишь 23% — Советский Союз. Здесь тоже четко видна тенденция: чем моложе аудитория, тем выше она оценивает вклад американцев в Победу. Почему-то есть подозрение, что некоторая часть молодых французов с уверенностью скажет, что Гитлера и всю его челядь уничтожил Брэд Питт в парижском кинотеатре.
Причем процесс не останавливается, эта тенденция продолжается и по сей день. Сравнение двух опросов британской социологической фирмы YouGov, проведенных в 2015 и 2020 годах (соответственно к 70-летию и 75-летию Победы), свидетельствует, что доля тех, кто считает Советский Союз основным победителем нацизма, снижается в большинстве стран Запада. Дольше всех историческую память по этому поводу, по понятным причинам, сохраняли немцы. Хотя и там постепенно на первое место вышли американцы: в 2015-м уже 37% опрошенных граждан Германии утверждали, что США внесли основной вклад в разгром нацизма, а 27% называли СССР. Спустя всего пять лет разрыв между первыми и вторыми значительно увеличился: соответственно 43% и 21%.
Собственно, это и есть постепенное, поэтапное, планомерное переписывание истории Второй мировой войны в массовом сознании. На опасность этого явления для современного политического развития указал на днях в своей статье, приуроченной к 75-летию Великой Победы, Владимир Путин: «Исторический ревизионизм, проявления которого мы наблюдаем сейчас на Западе, причем прежде всего в отношении темы Второй мировой войны и её итогов, опасен тем, что грубо, цинично искажает понимание принципов мирного развития, заложенных в 1945 году Ялтинской и Сан-Францисской конференциями».
Обратите внимание, насколько болезненной является реакция на эту статью у тех, кто в последние годы поставил на конвейер генерацию антироссийской пропаганды. Казалось бы, перед нами — четкий и недвусмысленный призыв российского президента к прекращению переписывания истории. Но CNN не было бы CNN, если бы не перевернуло все это с ног на голову и выпустило материал под заголовком «Путин переписывает историю Второй мировой войны».
Точно такой же метод применяет известный британский колумнист Эдвард Лукас, которого RT периодически включает в топ-10 главных русофобов планеты. В газете The Times он заявил, что, оказывается, это Путин является «ревизионистом истории». И повторил данный тезис на сайте Центра анализа европейской политики CEPA. Это после прямого-то призыва президента к отказу от ревизионизма с указанием на его опасность! А ведь сравнительные данные опросов, приведенные выше, нагляднее всего свидетельствуют о том, кто же на самом деле переписывает историю и в каком направлении.

Столь гневная реакция штатных кремленологов понятна. Их специализацией является ожесточенная борьба против России на всех фронтах (идеологическом, политическом, историческом) — достаточно вспомнить, к примеру, как ведущий аналитик упомянутого центра CEPA Януш Бугайский в прошлом году давал Вашингтону дружеские советы по расчленению Российской Федерации.

Именно поэтому для таких людей и институтов очень важно поддерживать тенденции последних десятилетий по переписыванию мировой истории — чтобы черное назвать белым, чтобы проигравших в войне уравнять с победителями, чтобы призывы к сохранению исторической памяти представить как «переписывание истории». Конечной целью всех подобных кампаний является ослабление России, а то и уничтожение ее. И именно поэтому нам так важно на различных уровнях бороться за правду об истории вообще и особенно — за историческую правду о Великой Победе нашего народа над нацизмом. На кону — не только история, на кону — наше будущее.
Обложка: Фото  © REUTERS / Joshua Roberts

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Источник: https://nstarikov.ru/zapad-planomerno-perepisyvaet-istoriju-i-u-nego-jeto-poluchaetsja-116505

Метки: чит.клуб

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