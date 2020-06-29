Сергей Черняховский: Зеленский стоит у руля хаоса на Украине

В среду, 24 июня, депутат фракции «Слуги народа» Галина Третьякова призвала стерилизовать безработных украинцев из-за «низкокачественного потомства». Также она выступила против выплаты социальной помощи нетрудоустроенным гражданам. Третьякова напомнила об инициативе экс-премьера Сингапура Ли Куана Ю, который стерилизовал женщин без высшего образования.

Доктор политических наук, политолог и публицист Сергей Черняховский в беседе с ИА «Новороссия» высказал мнение, что Украина оказалась в безнадёжной ситуации. По его словам, отдельные люди пытаются извлечь из этого тупика максимальную выгоду, озвучивая резонансные предложения.

«Шведский писатель-фантаст Пер Валё известен своими произведениями «Гибель 31-го отдела» и «Стальной прыжок». В последней книге он пишет об эпидемии в северной европейской стране. Главный герой — комиссар полиции, который в это время уезжал из страны — оказывается незаражённым. Эпидемия выкосила всё руководство — кое-какое сопротивление оказывали только врачи, которые ездили по городу, ловили всех и увозили больницы. Выясняется, что врачи методом эксперимента пытаются найти лекарство от эпидемии. С другой стороны, они поняли, что есть паллиативное средство спасения – постоянное переливание свежей крови. Для этого они ловят здоровых людей и воруют их кровь. Вполне здраво ведётся рассуждение, что страну могут спасти только медики. В конечном счёте, всё завершается относительно благополучно. Эта ситуация очень показательна тем, что в безвыходной ситуации люди начинают делать, что попало.

Выражение «мы живём в цивилизованном мире» вызывает у меня массу вопросов. Например, Сомали тоже живёт в цивилизованном мире или нет? То же касается и Украины. Она находится в несколько ином мире — там происходит карнавал безысходности. Люди, не зная, что делать, несут ахинею ради самопиара. Они действуют по принципу «а вдруг что-нибудь получится». Происходит смешение абсурда и карнавала.

Всерьёз это обсуждать не имеет смысла, поскольку ясно, что никакой связи между наличием работы и качеством потомства, о которой заявляет чиновник, нет. Скорее, надо кастрировать богатых, ведь у них обычно неполноценное потомство. Украина сходит с ума — народ от всех спрятался и живёт повседневными заботами, не желая принимать ни в чём участие. У людей нет возможности поддерживать этот бред и всерьёз к нему относится», — высказал своё мнение политолог.

Зеленский стоит у руля хаоса, который творится на Украине, — продолжает собеседник агентства. Нынешний президент страны не собирался выполнять предвыборные обещания — он лишь реализует свои цели.

«Протестное голосование, которым обусловлена победа партии Зеленского на выборах в Раду, было абсолютно нормальным и естественным — люди хотели избавиться от ужаса. Однако политику определяют не те, кто голосуют, а те, кто может драться за власть. Понятно, что за Зеленским не стояло реальной силы, а сам он оказался неготовым к роли политика. Зеленский не умеет ничем управлять. Некоторые люди у нас верили, что Горбачёв хотел спасти страну, и оправдывали его действия нуждой. Он оказался ни на что не годным. При этом Горбачёв был более профессиональным, чем Зеленский.

Насколько инее представляется, Зеленский не бандеровец и не нацист. Он един с теми людьми, которые утратили национальные черты — их интересует своё положение. Задача Зеленского — выгодно использовать власть. Он не украинский радикал и даже не Гитлер. Понятно, что в таком случае делал бы фюрер — он бы зачистил всё пространство и предъявил бы ультиматум олигархам. Понятно, что Гитлер негативен, однако Зеленскому даже до него далеко — он клоун. Нынешний украинский президент может сотворить такое зло, которое окажется большим, чем сотворённое Гитлером на его месте. Украинский гарант ничьих значимых интересов не отстаивает.

Нужно понимать, что весь ход истории этой части земли русской (Украины) остановился на том этапе, когда городская старейшина постоянно изгоняла князей. Традиций украинской государственности не сложилось. Поэтому нет групп, которые бы стали что-то строить. Украину всегда разводили на комплексе её старшинства — в группе трёх славянских народов она самая древняя. Однако это сознание «я самый старший и неудачливый» постоянно противопоставляли общерусскому началу. Те, кто её на этом разводил, всегда её сдавали. Петлюру сдали поляки, а Бандеру — фашисты. Украину всегда будут натравливать на остальные общерусские земли, а потом ей же расплачиваться. Украинская элита не считает себя национальной, потому что видит смысл жизни — за пределами страны. Поэтому они и несут ерунду. Власть Украины не понимает, чего хочет лидер страны, и куда он всех ведёт. Каждый осознаёт, что не способен ни на что повлиять. Остаётся только фиглярничать», — резюмировал Сергей Черняховский.