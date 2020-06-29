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Миссисипи меняет флаг

01:23. 29 июня 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Сенат штата Миссисипи проголосовал за смену флага.
После дополнительного утверждения в Сенате, флаг должен быть заменен на более толератный.
Губернатор штата уже заявил, что поддержит волю народа и подпишет указ о смене флага.
Старая версия была отмечена наличием флага Конфедерации.

Толпы протестующих приветствовали историческое событие и ожидают скорого спуска старого флага.








Расклад по голосованию.



Как заявил организатор кампании за смену флага в штате:

«Нам нужно убрать все образы Конфедерации из нашего поля зрения, чтобы убрать их из нашей психики».

Также заявляется, что смена флага послужит разрыву с расистским прошлым штата Миссисипи.

На этой радостной ноте запустим музыку.



PS. Между тем кровавый режим Трампа начал репрессии против мирных протестующих, которые пытались снести статую рабовладельцу Эндрю Джексону перед Белым Домом.
Минюст США обвиняет 4х человек в вандализме, которые по максимуму могут получить 10 лет. То что закон в данном случаее имеет обратную силу, в таком правовом государстве как Америка, понятное дело никого не волнует.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5984476.html

Метки: конфедерация, миссисипи, США, флаги

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