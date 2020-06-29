Чудеса в решете-кинескопа России.
07:42. 29 июня 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал: Михан
Самым удивительным критиком Запада-является Соловьёв, он много одобряет в политики современной России:
-Нежелание России снизить сверхприбыль олигархов.
-Завоёвывание рынка сбыта нефтепродуктов, вместо развёртывания внутри страны газопровода и его малых ветвей.
-Унижение политиков, чей рейтинг не так высок.
-Соблюдение дистанции между бедными и богатыми.
-Увеличение объёма налогов на физических лиц.
-Снижение доходов перерабатывающей промышленности.
-Завоз мигрантов, в Москву.
-Позволение элите, издеваться и глумиться над гражданами России.
ВЦИОМ уверяет, что россияне голосуют за нынешнюю власть, то есть -они одобряют возгласы путинского соловья.
-Нежелание России снизить сверхприбыль олигархов.
-Завоёвывание рынка сбыта нефтепродуктов, вместо развёртывания внутри страны газопровода и его малых ветвей.
-Унижение политиков, чей рейтинг не так высок.
-Соблюдение дистанции между бедными и богатыми.
-Увеличение объёма налогов на физических лиц.
-Снижение доходов перерабатывающей промышленности.
-Завоз мигрантов, в Москву.
-Позволение элите, издеваться и глумиться над гражданами России.
ВЦИОМ уверяет, что россияне голосуют за нынешнюю власть, то есть -они одобряют возгласы путинского соловья.
Источник: https://proza.ru/cgi-bin/login/page.pl