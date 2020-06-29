Чудеса в решете-кинескопа России.

Самым удивительным критиком Запада-является Соловьёв, он много одобряет в политики современной России:



-Нежелание России снизить сверхприбыль олигархов.



-Завоёвывание рынка сбыта нефтепродуктов, вместо развёртывания внутри страны газопровода и его малых ветвей.



-Унижение политиков, чей рейтинг не так высок.



-Соблюдение дистанции между бедными и богатыми.



-Увеличение объёма налогов на физических лиц.



-Снижение доходов перерабатывающей промышленности.



-Завоз мигрантов, в Москву.



-Позволение элите, издеваться и глумиться над гражданами России.



ВЦИОМ уверяет, что россияне голосуют за нынешнюю власть, то есть -они одобряют возгласы путинского соловья.

Источник: https://proza.ru/cgi-bin/login/page.pl