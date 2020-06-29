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Чудеса в решете-кинескопа России.

07:42. 29 июня 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

 

Самым удивительным критиком Запада-является Соловьёв, он много одобряет в политики современной России:

-Нежелание России снизить сверхприбыль олигархов.

-Завоёвывание рынка сбыта нефтепродуктов, вместо развёртывания внутри страны газопровода и его малых ветвей.

-Унижение политиков, чей рейтинг не так высок.

-Соблюдение дистанции между бедными и богатыми.

-Увеличение объёма налогов на физических лиц.

-Снижение доходов перерабатывающей промышленности.

-Завоз мигрантов, в Москву.

-Позволение элите, издеваться и глумиться над гражданами России.

ВЦИОМ уверяет, что россияне голосуют за нынешнюю власть, то есть -они одобряют возгласы путинского соловья.

Источник: https://proza.ru/cgi-bin/login/page.pl

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