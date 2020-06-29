Чудеса продолжаются

В современной России-быть успешным и бедным-это нонсенс.

Быть богатым и деградировавшим-это MainStream дня.

В царской России Пугачёв завоевал значительную часть России, оставаясь при этом бедняком и нищим. То есть реалии изменились?

Если население будет влачить учесть жертвы, то станет частью рабовладельческого строя.

Если государство не гарантирует социальные лифты для успешных граждан и напротив если эти лифты не опускают маргиналов из элиты. То ситуация напоминает болото, где кулику остаётся хвалить его.

Говорить можно много, но суть такова, что за элитами стоит капитал, а за успешными гражданами скрывается гражданский потенциал общества и людей в целом.

Конечно от всего этого-Россия не утратил свою роль в Мире, а возможно, что другие страны начнут и подыгрывать, следя за очередным провалом становления роли общества в России.

Доступные возможности для реализации успеха-у граждан, это уехать из России.

Всеми силами власть навязывает успешным гражданам-идеологию потребления, переводя нужды к основным направлениям: возможность жениться, доступность новых гаджетов и техники и дешёвое пиво. Вспоминаются слова группы Наутилус " в этой стране, липкой как грязь..."

Самым правильным было бы - начать как при царе, вести культурную жизнь в глубинке, а не как сейчас-только нувориши имеют возможность-выходить в свет.