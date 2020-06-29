Атлас деколонизации США

Для тех кто волновался на тему того, что молчат представители коренных народов.Красными точками отмечены форты (не все, но многие), которые использовались для покорения и геноцида коренных народов Северной Америки.А вот оригинальные названия, которые в теории могут быть восстановлены в рамках борьбы с проклятым прошлым.Всего насчитавается более 500 племен, чьи исторические названия были стерты с карты США. До недавнего времени.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5986815.html