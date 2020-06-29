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Атлас деколонизации США

21:00. 29 июня 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Для тех кто волновался на тему того, что молчат представители коренных народов.
Красными точками отмечены форты (не все, но многие), которые использовались для покорения и геноцида коренных народов Северной Америки.



А вот оригинальные названия, которые в теории могут быть восстановлены в рамках борьбы с проклятым прошлым.
Всего насчитавается более 500 племен, чьи исторические названия были стерты с карты США. До недавнего времени.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5986815.html

Метки: геноцид, индейцы, история, карты, США

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