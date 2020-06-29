1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. И всё заверте…Вып.2
Шахтеры бастуют на центральной площади Прокопьевска
Митинг в поддержку Тельмана Гдляна и Николая Иванова
Москва. Депутат Верховного Совета СССР Николай Иванов встречается с митингующими
Молодежь принимает участие в митинге на Пушкинской площади
Москва. Советская площадь. Люди собираются на митинг в поддержку Бориса Ельцина
Около 500 человек проводят демонстрацию на армянском кладбище в Москве 26 февраля в ознаменование первой годовщины резни в Сумгаите
Горький. Люди протестуют возле АЭС
4 февраля в Москве состоялись санкционированные демонстрация и митинг, организованные демократической оппозицией
Юрий Черниченко выступает с речью
Краснодарский край. Крымск. акция протеста крымских татар в поддержку турок-месхетинцев
Кишинев. Протестующие требуют принятия законов, которые делают молдавский язык официальным языком страны
Митинги, проводимые в странах Балтии в связи с 50-летием советско-германского пакта о ненападении
Жители прибалтийских республик стоят в «цепочке солидарности», соединяющей Вильнюс и Таллин 23 августа, чтобы осудить советско-германский пакт о ненападении
Эстонцы стоят в «цепочке солидарности» 23 августа 1989 года, чтобы осудить советско-германский пакт о ненападении, подписанный 50 лет назад, 23 августа 1939 года
Скауты 1920-х и 1980-х годов проводят митинг в Вильнюсе, чтобы осудить советско-германский пакт о ненападении
Митинг в Нагорном парке в Вильнюсе
Рига. Демонстранты на Домской площади во время митинга требуют предоставления независимости Латвии