1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. И всё заверте…Вып.2



Шахтеры бастуют на центральной площади Прокопьевска



Воркута. Шахтеры бастуют



Митинг в поддержку Тельмана Гдляна и Николая Иванова



Москва. Депутат Верховного Совета СССР Николай Иванов встречается с митингующими



Молодежь принимает участие в митинге на Пушкинской площади



Москва. Советская площадь. Люди собираются на митинг в поддержку Бориса Ельцина



Около 500 человек проводят демонстрацию на армянском кладбище в Москве 26 февраля в ознаменование первой годовщины резни в Сумгаите



Горький. Люди протестуют возле АЭС



4 февраля в Москве состоялись санкционированные демонстрация и митинг, организованные демократической оппозицией



Юрий Черниченко выступает с речью



Краснодарский край. Крымск. акция протеста крымских татар в поддержку турок-месхетинцев



Митинг в Киеве



Кишинев. Протестующие требуют принятия законов, которые делают молдавский язык официальным языком страны



Митинги, проводимые в странах Балтии в связи с 50-летием советско-германского пакта о ненападении



Жители прибалтийских республик стоят в «цепочке солидарности», соединяющей Вильнюс и Таллин 23 августа, чтобы осудить советско-германский пакт о ненападении



Эстонцы стоят в «цепочке солидарности» 23 августа 1989 года, чтобы осудить советско-германский пакт о ненападении, подписанный 50 лет назад, 23 августа 1939 года



Скауты 1920-х и 1980-х годов проводят митинг в Вильнюсе, чтобы осудить советско-германский пакт о ненападении



Митинг в Нагорном парке в Вильнюсе



Рига. Демонстранты на Домской площади во время митинга требуют предоставления независимости Латвии



Источник: https://humus.livejournal.com/7287152.html