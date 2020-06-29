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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. И всё заверте…Вып.2

10:57. 29 июня 2020 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Шахтеры бастуют на центральной площади Прокопьевска


Воркута. Шахтеры бастуют


Митинг в поддержку Тельмана Гдляна и Николая Иванова


Москва. Депутат Верховного Совета СССР Николай Иванов встречается с митингующими


Молодежь принимает участие в митинге на Пушкинской площади


Москва. Советская площадь. Люди собираются на митинг в поддержку Бориса Ельцина


Около 500 человек проводят демонстрацию на армянском кладбище в Москве 26 февраля в ознаменование первой годовщины резни в Сумгаите


Горький. Люди протестуют возле АЭС


4 февраля в Москве состоялись санкционированные демонстрация и митинг, организованные демократической оппозицией


Юрий Черниченко выступает с речью


Краснодарский край. Крымск. акция протеста крымских татар в поддержку турок-месхетинцев


Митинг в Киеве


Кишинев. Протестующие требуют принятия законов, которые делают молдавский язык официальным языком страны


Митинги, проводимые в странах Балтии в связи с 50-летием советско-германского пакта о ненападении


Жители прибалтийских республик стоят в «цепочке солидарности», соединяющей Вильнюс и Таллин 23 августа, чтобы осудить советско-германский пакт о ненападении


Эстонцы стоят в «цепочке солидарности» 23 августа 1989 года, чтобы осудить советско-германский пакт о ненападении, подписанный 50 лет назад, 23 августа 1939 года


Скауты 1920-х и 1980-х годов проводят митинг в Вильнюсе, чтобы осудить советско-германский пакт о ненападении


Митинг в Нагорном парке в Вильнюсе


Рига. Демонстранты на Домской площади во время митинга требуют предоставления независимости Латвии

Источник: https://humus.livejournal.com/7287152.html

Метки: история, Россия, фото

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