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Виталий Егоров про людей на Луне

16:29. 28 июня 2020 147 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LZ-PrQHj9d4

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1475 1151
    Леонид 28 июня 2020 в 17:26

    Каждый видит то, что он хочет… Без фантазии не получится. А откуда известно, что следы оставили именно америкосы? По некоторым данным Луна не пустыня, там есть кому оставить следы и без людей Земли… Люди могут жить только в сфере планеты Земля, до Луны долетят только трупы…Детский лепет вместо разговоров по существу…

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    1
  • 16 4
    Юрий 28 июня 2020 в 18:23

    Очередной бред диванного аналитика,всё притянуто за уши,жалко что нет ответственности за свои слова.

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