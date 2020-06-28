Виталий Егоров про людей на Луне

.... Источник: Изобрский клуб @ Виталий Аверьянов «Рок» в овечьей ...«головоломки», «шарады», которые людям пытливым захотелось бы разгадывать. ...комично, если вспомнить про такую ипостась Лунной богини как Раиса.... Кто-то как Егор Летов довольно быстро выработал...
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В действительности человеком движет не наслаждение и счастье как таковые, а скорее то, что порождает их, будь то осуществление личного смысла или общение с другим человеком. Это относится также и к общению с богом.
Каждый видит то, что он хочет… Без фантазии не получится. А откуда известно, что следы оставили именно америкосы? По некоторым данным Луна не пустыня, там есть кому оставить следы и без людей Земли… Люди могут жить только в сфере планеты Земля, до Луны долетят только трупы…Детский лепет вместо разговоров по существу…
Очередной бред диванного аналитика,всё притянуто за уши,жалко что нет ответственности за свои слова.