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Видеосолянка. 28.06.2020

14:51. 28 июня 2020 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Июньская видеосолянка.

1. Русские оказались не те, как нам говорили.



Немецкая пропаганда о Советском Союзе перед началом войны. О том, как пропагандистские установки столкнулись с советской реальностью.

*  * *

2. Парад Победы в Донецее 2020.



Хорошие кадры с Парада Победы в Донецке 24 июня 2020-го года.

* * *

3. Португалия планирует удвоить свою территорию.



Достаточно подробный рассказ о том, как Португалия планирует удвоить свою территорию за счет территории вокруг Мадейры и Азорских островов. Решение по этому вопросу должно быть принято в 2021-м году.

* * *

4. О равенстве перед законом.



Продолжение забавных истерик Такера Карслона на Fox News по поводу происходящего в США.
Вот чего удумал – равенство перед законом.

* * *

5. Путь Визенталь. Антинацист.



О военных преступлениях ВСУ на территории Луганской Народной Республики.

* * *

6. О событиях в Кремле и Накромате Обороны СССР 21 июня 1941 года.



О том, что происходило в Кремле и Наркомате Обороны за сутки до нападения Германии на СССР. Какие меры предпринимались, как реагировали на вал поступающей информации и т.д.

* * *

7. Найти солдата



Об отечественном поисковом движении и захоронении солдат Великой Отечественной Войны.

* * *

8. Китайский майдан. Тяньанмэнь и рождение современного Китая.



Клим Жуков о событиях на площади Тяньанмэнь и о их последствия, которые привели Китай к его сегодняшнему месту в мире.

* * *

9. Прогулка по зоне "Организованного протеста" в Сиэтле



Прогулка по бывшей "Автономной Зоне Сиэтла", которая переименовалась в зону "Организованного протеста" и пока еще продолжает свое существование, несмотря на угрозы мэра и департамента полиции занять ее, вернув территорию под контроль полиции. Интерес как обычно представляют мнения жителей данной зоны.

* * *

10. Русский солдат 1812-го года.



Лекция история Ильи Ульянова посвященного русской армии 1812-го года, которая

* * *

Партия и правительство как обычно выражают благодарность за присылаемые материалы.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5982923.html

Метки: Видео, видеосолянка, история, политика

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