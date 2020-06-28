Видеосолянка. 28.06.2020

1. Русские оказались не те, как нам говорили.

2. Парад Победы в Донецее 2020.

3. Португалия планирует удвоить свою территорию.

4. О равенстве перед законом.

5. Путь Визенталь. Антинацист.

6. О событиях в Кремле и Накромате Обороны СССР 21 июня 1941 года.

7. Найти солдата

8. Китайский майдан. Тяньанмэнь и рождение современного Китая.

9. Прогулка по зоне "Организованного протеста" в Сиэтле

10. Русский солдат 1812-го года.

Июньская видеосолянка.Немецкая пропаганда о Советском Союзе перед началом войны. О том, как пропагандистские установки столкнулись с советской реальностью.* * *Хорошие кадры с Парада Победы в Донецке 24 июня 2020-го года.* * *Достаточно подробный рассказ о том, как Португалия планирует удвоить свою территорию за счет территории вокруг Мадейры и Азорских островов. Решение по этому вопросу должно быть принято в 2021-м году.* * *Продолжение забавных истерик Такера Карслона на Fox News по поводу происходящего в США.Вот чего удумал – равенство перед законом.* * *О военных преступлениях ВСУ на территории Луганской Народной Республики.* * *О том, что происходило в Кремле и Наркомате Обороны за сутки до нападения Германии на СССР. Какие меры предпринимались, как реагировали на вал поступающей информации и т.д.* * *Об отечественном поисковом движении и захоронении солдат Великой Отечественной Войны.* * *Клим Жуков о событиях на площади Тяньанмэнь и о их последствия, которые привели Китай к его сегодняшнему месту в мире.* * *Прогулка по бывшей "Автономной Зоне Сиэтла", которая переименовалась в зону "Организованного протеста" и пока еще продолжает свое существование, несмотря на угрозы мэра и департамента полиции занять ее, вернув территорию под контроль полиции. Интерес как обычно представляют мнения жителей данной зоны.* * *Лекция история Ильи Ульянова посвященного русской армии 1812-го года, которая* * *Партия и правительство как обычно выражают благодарность за присылаемые материалы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5982923.html