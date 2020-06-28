Сравнение конституционных полномочий лидеров СССР и РФ

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Тут один коллега, сохраняющий инкогнито, порекомендовал весьма познавательный от пользователятекст. В котором описываются полномочия и практика управления в Великобритании и США.Сам же текст в конце снабжён вот этой картинкой. Собственно, сегодня именно в этом ключе, с цитированием статей Конституции РФ, и пришлось ответить одному коллеге, утверждавшему, что власть Путина – неограниченная и даже более полная, нежели в былые времена у советских генсеков.Текст коллеги. А картинка – да вот же она!

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5088002.html