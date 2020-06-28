Сравнение конституционных полномочий лидеров СССР и РФ
09:51. 28 июня 2020 94 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Тут один коллега, сохраняющий инкогнито, порекомендовал весьма познавательный от пользователя mar_mi текст. В котором описываются полномочия и практика управления в Великобритании и США.
Сам же текст в конце снабжён вот этой картинкой. Собственно, сегодня именно в этом ключе, с цитированием статей Конституции РФ, и пришлось ответить одному коллеге, утверждавшему, что власть Путина – неограниченная и даже более полная, нежели в былые времена у советских генсеков.
Текст коллеги здесь. А картинка – да вот же она!
Сам же текст в конце снабжён вот этой картинкой. Собственно, сегодня именно в этом ключе, с цитированием статей Конституции РФ, и пришлось ответить одному коллеге, утверждавшему, что власть Путина – неограниченная и даже более полная, нежели в былые времена у советских генсеков.
Текст коллеги здесь. А картинка – да вот же она!
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А кто имеет,не имеет ,а все подписано и решено.А власть имущие наперегонки первыми уже проголосовали.И только Ходор против.