Главная » История, Мировоззрение, Политика

Сравнение конституционных полномочий лидеров СССР и РФ

09:51. 28 июня 2020 94 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Тут один коллега, сохраняющий инкогнито, порекомендовал весьма познавательный от пользователя mar_mi текст. В котором описываются полномочия и практика управления в Великобритании и США.

Сам же текст в конце снабжён вот этой картинкой. Собственно, сегодня именно в этом ключе, с цитированием статей Конституции РФ, и пришлось ответить одному коллеге, утверждавшему, что власть Путина – неограниченная и даже более полная, нежели в былые времена у советских генсеков.

Текст коллеги здесь. А картинка – да вот же она!

Полномочия правителей СССР и президентов РФ

***


Источник: https://ss69100.livejournal.com/5088002.html

Метки: власть, закон, президент, Путин, Россия, ссср

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 13 января 2019
...Украины Виктора Януковича от выполнения конституционных полномочий. 23 февраля Верховная рада... принятым большинством от ее конституционного состава на основании письменного ...«превосходным противотанковым комплексом», по сравнению с которым украинские ПТРК «...
Новости Украины и Новороссии 25 апреля 2019
... реагировать в соответствии с конституционными полномочиями Президента Украины и в интересах...Как говорится, всё познаётся в сравнении… Читайте также: НА / В...закону, именно председатель Конституционного суда принимает полномочия у новоизбранного президента во...
Новости Украины и Новороссии 27 февраля 2018
...по завышенной цене — по сравнению с реальной рыночной ценой этих... Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов ... формулировка: самоустранился от осуществления конституционных полномочий и является таким, что ...
Самая масштабная конституционная реформа, нужна ли она России?
... и только 20% против. Для сравнения, в 2013 году утвердительно ответили... Конституцию более демократической, в которой полномочия президента будут сокращены. Ну, и... не стоит на месте, и конституционный процесс нельзя рассматривать как окончательно...
Новости Украины и Новороссии 10 апреля 2019
... не выходить за пределы своих конституционных полномочий, рассказал эксперт украинскому изданию «Главред..., — более низкая стоимость проекта по сравнению с другими производителями. «Два блока... в марте 2019 года в сравнении с мартом прошлого года производство...
ТОП-10 невыполненных обещаний Петра Порошенко
... антитеррористической операции, увеличились вдвое по сравнению с другими военными и составляют... "все усилия в рамках своих конституционных полномочий, чтобы до конца 2014 года... будут избраны уже с новыми полномочиями, и это будет давать возможность...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9982 8212
    марина 28 июня 2020 в 10:27

    А кто имеет,не имеет ,а все подписано и решено.А власть имущие наперегонки первыми уже проголосовали.И только Ходор против.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)