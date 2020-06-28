«Сдохни, мразь!» и другие приоритеты сторонников западных ценностей

Пока мы увлечённо наблюдаем за тем, как негры в США буквально на наших глазах превращаются в лучших людей нации, в нашем с вами королевстве тоже не все гладко.

В последние несколько дней мне довелось напрямую столкнуться с представителями разного рода «угнетенных» меньшинств и, должна признаться, что это были не самые приятные знакомства в моей жизни. Потому что все эти «обделённые», сами себя водрузившие на высшую ступень пьедестала, свято верят в свою исключительность и в то, что все вокруг им должны. Но, если чернокожие предъявляют белым 500 лет рабства, то в России представители ЛГБТ, примкнувшие к ним «феминистки» и прочие неудовлетворенные жизнью «борцы за права прикроватной тумбочки за лучшее место в квартире», требуют немедленного раскаяния за «гомофобию» и собственную неудавшуюся личную жизнь.

Из прекрасного: «в этой стране я не могу спокойно подойти на улице к понравившемуся мне мужчине и тем самым устроить свою личную жизнь» — пишет «страдалец» у меня в коментах под твитом о радужном флаге, вывешенном на фасаде американского посольства. Кстати, этот перформанс настолько воодушевил нетрадиционных, что они в прямом смысле начали терять связь с реальностью и открыто мечтать о том, насколько счастливо они заживут, когда мы, «гомофобы», наконец-то передохнем и перестанем им мешать делать из их ориентации предмет культа.

Однако, мы пока живы. И, разумеется, в полной мере ответственны за то, что гомосексуализм до сих пор не возведён в ранг таланта и добродетели, который позволяет получить дополнительные преференции и прочие ништяки, которые уже доступны для представителей ЛГБТ на Западе.

И именно наши традиционные ценности, которые вот-вот будут закреплены в Конституции, оказывается, мешают всем этим несомненно прекрасным людям стать полноценными членами общества. Ведь без возможности заключать однополые браки, пропагандировать гомосексуализм, устраивать гей-парады и получать конкурентные преимущества при приёме на работу, они чувствуют себя безмерно ущемлёнными и чрезвычайно несчастными. А страдания трансформируются в агрессию, которая отчётливо видна в каждом комментарии под постами тех, кто считает, что двери любой спальни должны быть наглухо закрыты от посторонних глаз, и что нормальные люди на своей интимной жизни не спекулируют.

Впрочем, несмотря на всю свою нетерпимость к инакомыслящим, ЛГБТ-персоны (да, именно так они требуют себя называть) и рядом не стояли с так называемыми феминистками. Вот уж у кого конкретная вавка в голове — так это у них.

Вчера я имела неосторожность намекнуть на то, что гордиться излишней волосатостью на теле, лишним весом, наличием растяжек и некоторыми физиологическими особенностями, присущими исключительно женщинам — не самый правильный путь на пути обретения женского равноправия. Сказать, что этим я открыла своеобразный портал в адЪ — не сказать ничего. Потому что такого потока негатива в свой адрес я не помню с тех самых времён, когда ещё пыталась дискутировать с рагулями.

В связи с чем с чистой совестью могу резюмировать: нынешние борцуньи за права женщин — не более, чем банальные неряхи, маскирующие свою лень лозунгом «полюбите нас грязненькими» и в самом прямом смысле агрессивно требующие уважать их лишь за то, что они принципиально пренебрегают достижениями современной косметологии и категорически отказываются покорять этот мир чем-то большим, чем выставлением напоказ несовершенств своего тела.

На самом деле, я тоже считаю, что идеальны лишь манекены. Но, девочки! Смею напомнить, что помимо послеродовых растяжек природа наделила нас ещё и мозгом! Который и является основополагающим фактором нашей успешности и движущей силой на пути самореализации. И пока вы тратите все свои силы на право не пользоваться бритвенным станком, другие (совершенно обоснованно) добиваются равного места в мужском обществе совершенно другим способом. И, нет. Не тем, о котором вы подумали, а ежеминутным трудом и самосовершенствованием. Вы же весь свой пар выпускаете в свисток, тратя на это лучшие годы своей жизни и обвиняя в своих неудачах кого-угодно, но только не идиотские и навязанные извне стереотипы.

Следование которым и делает этих девочек глубоко несчастными. Но которым проще пойти крестовым походом против всех, чем начать жить нормальной жизнью.

И, что самое печальное, западная пропаганда делает все для того, чтобы напитать всех этих дурачков и дурочек своими идеями настолько, что они готовы (пусть даже только на слова) прибегнуть к самым радикальным мерам, лишь бы одержать победу в борьбе с «цисгендерными мизогинными мразями», которые (согласно их системе координат) и являются основной причиной всех их жизненных проблем и прочих неурядиц.

Юлия Витязева

Источник: http://voicesevas.ru/news/52685-sdohni-mraz-i-drugie-prioritety-storonnikov-zapadnyh-cennostey.html