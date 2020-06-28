«Нормандия — Неман». Советский полк с французским сердцем

20 июня 1945 г. на аэродроме Ле Бурже сели 37 истребителей авиаполка «Нормандия — Неман». За год до этого Марсель Лефевр сказал пророческое: «Мы покинули свою поруганную родину, чтобы возвратиться туда только победителями. Иного пути у нас нет!»

«Раяки» в воздухе

Французская истребительная авиационная эскадрилья была сформирована по соглашению между Французским национальным комитетом, возглавляемым генералом де Голлем, и советским правительством. По желанию летного состава эскадрильи ей было присвоено наименование «Нормандия».

До того как попасть в СССР, эскадрилья базировалась на французской авиационной базе Раяк в Ливане. Поэтому в дальнейшем летчики часто называли себя «раяками», в том числе при радиообмене: Боевой клич «Раяки, вперед!» стал визитной карточкой «Нормандии».

Летчики эскадрильи «Нормандия». Фото: Commons.wikimedia.org

Первоначально эскадрилья оперативно подчинялась 204-й бомбардировочной авиационной дивизии, а с мая 1943 года — 303-й истребительной авиационной дивизии. Вскоре она была реорганизована в полк. За успешное участие в боях по форсированию Немана приказом Верховного Главнокомандующего полку было присвоено почетное наименование «Неманский». Так родилась легендарная «Нормандия — Неман».

Из России с любовью

По национальному составу полк был смешанным — французские пилоты и русские механики. Сперва и механики были французами, но их пришлось заменить — не выдерживали работы на 30-градусном морозе. Когда война закончилась и «Нормандия — Неман» улетела на родину в подаренных самолетах Як-3, советские механики последовали за родным полком. Они оставались во Франции до тех пор, пока истребители не выработали свой ресурс.

Среди этих механиков был и Юрий Филиппович Федорин. Во время войны он обслуживал самолет Роже Соважа, одного из лучших летчиков «Нормандии — Неман» (9 воздушных побед), единственного темнокожего в авиаполку. В паре с ним летал потомок русских эмигрантов Ростислав (Леон) Углов. Их называли «Нуар и Блан» — «Черный и Белый». «Черный» был асом не только в небе. Вот что рассказывал Федорин о тех днях ресурсу «Я помню»:

«Было это на аэродроме Литовского г. Алитус, когда Соваж познакомился с медсестрой-литовкой. Некоторое время дружили, общались, а потом полк перелетел на другой аэродром, затем на следующий, и так до Кенигсберга. Никакой переписки, связи между ними не было. Не было даже какого-нибудь адреса. После войны Соваж улетел в Париж, вернулся к своей семье — к жене и матери, а через многие годы узнал, что в Алитусе живет его дочь — Анжелика. Как только он узнал об этом, то сразу признал её своей, а ей в то время уже было 25 лет. Встретиться им так и не удалось, а вот почтовую переписку вели активно. Еще Соваж присылал дочке подарки. Cейчас в Алитусе сын этой женщины сделал памятник Роже Соважу».

Летчик полка «Нормандия-Неман» поручик Бруно де Фальтан с радисткой. Фото: Commons.wikimedia.org

Случались романы и у других пилотов. Один даже закончился счастливым браком. В Туле, где первоначально формировалась эскадрилья, француз Александр Лоран познакомился с русской девушкой Ритой. Она оказалась с характером: в близости жениху отказывала до свадьбы, а свадьбу откладывала до победы. В итоге их брак зарегистрировали в день отлета авиаполка в Париж. В дальнейшем у Александра и Риты родились во Франции два сына.

Товарищ барон

Барон Франсуа де Жоффр совершил в составе франко-советского авиаполка 125 боевых вылетов. После войны он написал отличную книгу «Нормандия — Неман». Вот как барон описывает в ней воздушный бой над Оршей в 1944 г.:

«Немецкие истребители висят в воздухе. Радио с земли непрерывно предупреждает:

— Внимание, товарищи!.. Немецкие самолеты „фокке-вульфы«…

Но в воздухе не только „фокке-вульфы«, „мессершмитты« тоже прибыли на свидание. Капитан Шалль и его ведомый Керне сбивают два первых истребителя Мессершмитт-109. Обстановка накаляется. Немцы застигают врасплох Лемара и Гастона. У Лемара повреждено управление, в фюзеляже самолета зияет огромная пробоина. Самолет Гастона поврежден более серьезно. Он переворачивается в воздухе, оставляя за собой дымный след. Мы не спускаем с него глаз. Секунда — и все кончено. Наши сердца наполняются гневом и яростью. Прощай, Гастон!… Война, участия в которой он добивался долгое время, окончилась для него в первом же бою».

Личный счет

Сам де Жоффр, кстати, сбил 11 «немцев» — очень неплохой результат для советского летчика-истребителя. Всего на советско-германском фронте французы совершили более 6300 самолето-вылетов, провели в общей сложности 869 воздушных боев, сбили 268 вражеских самолетов. Больше всего воздушных побед — 23 — было на счету Марселя Альбера. Жак Андрэ сбил 15 самолетов, Морис Шалль и Марсель Лефевр — по 10. Лучший французский ас Западного фронта Пьер Клостерман (воевал за Англию в группе «Эльзас», британском аналоге «Нормандии») совершил 432 вылета и лично сбил 19 самолетов.

Ветераны авиаполка «Нормандия-Неман». Фото: Commons.wikimedia.org

Обложка: Летчики полка «Нормандия-Неман». © Commons.wikimedia.org

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Источник: https://nstarikov.ru/normandija-neman-sovetskij-polk-s-francuzskim-serdcem-116496