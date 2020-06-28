Бедные платят больше. Олег Комолов // Простые числа
12:19. 28 июня 2020 187 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Через непонятное, загадочное для мира смирение, и только через него, христианин приближается к одному из двух самых главных открытий в жизни. Первое из этих открытий состоит в том, чтобы узнавать правду о самом себе, увидеть себя таким каков ты есть на самом деле. Познакомиться с самим собой. А это, поверьте, очень важное знакомство.
Эту вечную язвенную блевотину против власти нужно повторить,
когда изменится конституция, сформируется работа обновленного банка, и Россия начнет работать на Россию.
А пока это тоже самое как блевотина “яблочников”, что русские алкоголики сидят на нефтяной игле.
А Комолов как американец коленопреклонился перед чёрными?
Всё верно.Но есть одна проблема-называется она демократия.Во время выборов кандидаты делают много обещаний,народу,но став депутатами не выполняют их и не не сут за это ни какой ответственности.На следующие выборы те же кандидаты снова обещают,а “мудрый” народ снова их выбирает.И так от выборов к выборам,уже даже целые депутатские династии сложились.А царь?А что царь,он или не в курсе или не имеет на это влияния.(и всегда очень искреннен)Ну,а челядь, очень боиться его гнева. https://www.youtube.com/watch?v=XdpwJ7SopMM
Типа “выбирает” не народ, а население.