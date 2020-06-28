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Бедные платят больше. Олег Комолов // Простые числа

12:19. 28 июня 2020 187 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-z9P2Y4Gzcs

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 4347 2999
    чужой 28 июня 2020 в 12:37

    Эту вечную язвенную блевотину против власти нужно повторить,
    когда изменится конституция, сформируется работа обновленного банка, и Россия начнет работать на Россию.
    А пока это тоже самое как блевотина “яблочников”, что русские алкоголики сидят на нефтяной игле.

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  • 19906 1988
    Русофил 28 июня 2020 в 12:44

    А Комолов как американец коленопреклонился перед чёрными?

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    1
  • 4017 3789
    KT 28 июня 2020 в 13:06

    Всё верно.Но есть одна проблема-называется она демократия.Во время выборов кандидаты делают много обещаний,народу,но став депутатами не выполняют их и не не сут за это ни какой ответственности.На следующие выборы те же кандидаты снова обещают,а “мудрый” народ снова их выбирает.И так от выборов к выборам,уже даже целые депутатские династии сложились.А царь?А что царь,он или не в курсе или не имеет на это влияния.(и всегда очень искреннен)Ну,а челядь, очень боиться его гнева. https://www.youtube.com/watch?v=XdpwJ7SopMM

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    1

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