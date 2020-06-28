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1991. Дэвид Тернли на Украине

09:52. 28 июня 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Общий заголовок был "Повседневная жизнь на Украине", но я вытащил из набора снимок Таллинна, так что могут быть и другие снимки не в тему.


Источник: https://humus.livejournal.com/7286327.html

Метки: история, Россия, фото

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