Величко М.В. 20.06.20 гг Глобализация; Информатизация; Конституция Смысл жизни человека.
18:07. 27 июня 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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В действительности человеком движет не наслаждение и счастье как таковые, а скорее то, что порождает их, будь то осуществление личного смысла или общение с другим человеком. Это относится также и к общению с богом.