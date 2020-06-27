«Тусовочка ликует»: Что показал приговор Серебренникову

Общественный деятель, историк, политолог Борис Якеменко прокомментировал возмутивший российское общество приговор режиссеру Кириллу Серебренникову.

«Тусовочка ликует. Их тусовочные воры получили за 129 украденных миллионов условно. Можно выдохнуть. Уфффф. Славно поработали. Отмазали.

Еще раз доказали, что корпоративная солидарность выше совести, государственной целесообразности, интересов культуры.

Еще раз доказали, что если мы сопрем — нас пожурят и отпустят. Потому что нам можно. Но вы не пытайтесь повторить — у вас не прокатит.

Теперь пора за Ефремова впрягаться. Тоже менять заслуги и знакомства на условный срок. Пока отмажут, какой-нибудь Быков проворуется. Без работы не останутся. Знай звони своим, пикетируй и околачивайся у судов.

А завтра эти же тусовщики из госСМИ и телеграм-каналов на бюджете АП громко будут обличать чиновника, укравшего 300 тысяч и тех, кто его защищает.

„В острог его! У государства, у нас с вами ворует! Как рука не отсохла? А вы там, кто за него, ну-ка цыц! Что это за цеховая солидарность? Отмазать хотите? Хотите, чтобы беззаконие у нас творилось? Негодяи! Жулики!“

И глаза такие честные, неподкупные. И гнев такой праведный. Справедливости алчут. Порядок наводят.

Ликуете? Ну-ну.

Вот когда вам рано или поздно Джорджа Флойда сделают за очередного убитого простого человека, за очередной погубленный театр — не обижайтесь. Потому что это будет точно по закону. По закону справедливости».

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