Обновление морского флота Прибалтики: что может пойти не по плану

Прибалтийские республики планируют совместными усилиями обновить военно-морской флот каждой отдельной страны в рамках проекта «Naval vision 2030», сообщает портал ERR. В целях экономии рассматривают возможность объявить единый тендер. План по модернизации флота возникли ещё в прошлом году, его утвердили, но окончательное решение по реализации ещё не принято, сообщил командующий ВМС Эстонии Юри Саска.

«До окончательного решения мы ещё не дошли, но высшее военное руководство взвешивало этот план где-то год назад и в итоге его приняло», – пояснил Саска.

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Основная проблема в том, что прежде чем приступать к реализации, необходимо рассчитать все потенциальные расходы, которые в перспективе будут увеличиваться. По словам Саски, со всеми подсчетами необходимо разобраться до конца лета:

«Теперь наша задача – к осени предоставить первичные цифры, чтобы понять, сколько на все это потребуется денег. Но здесь придется также учесть и тот факт, что за 10–15 лет эти расходы могут существенно измениться».

Если не поразить цель, то хотя бы знать, где она

Модернизация флота трех прибалтийских стран необходима, потому что по предварительным прогнозам уже через 15 лет военные корабли, которые находятся на службе ВМС Эстонии, Латвии и Литвы никуда плыть уже не смогут, и их можно будет списывать со счетов.

Ведущую роль в обеспечении безопасности военно-морских баз стран Балтии по-прежнему играют минные тральщики, указал Саска. Однако на вооружение флотов стран Балтии должны поступить и новые корабли:

«Мы хотим, чтобы можно было осуществлять надводный контроль, чтобы была возможность поражать и надводные цели, корабли или другие объекты. Также необходимо обеспечить контроль воздушного пространства. И, само собой, потребуются системы контроля, чтобы в том случае, если мы не сможем поразить цель, мы хотя бы знали, где она».

Обновиться на так просто

Военные эксперты настроены по отношению к этому плану скептически. По словам военного обозревателя Sputnik Александра Хроленко, даже Польша себе не может позволить создать мощный военно-морской оборонный комплекс. Что касается стран Балтии, все попытки и надежды на создание такового тщетны.

«Полноценный флот должен включать ударные корабли, противолодочные корабли, бригады тральщиков, подводные лодки, систему ПВО, авиацию и береговые войска. Этого всего не может позволить себе даже Польша. Поэтому совместные ВМС стран Балтии обречены на неудачу или на имитацию эффективности».

На вооружении военно-морского флота Латвии находятся четыре минных тральщика для обнаружения мин типа Tripartite, три сторожевых корабля типа Storm, шесть патрульных кораблей типа KBV и пять патрульных кораблей типа Скрунда и ещё ряд вспомогательных судов. Все корабли, кроме патрульных – это «подарки» Нидерландов, Швеции, Финляндии и Норвегии.