Новости Украины и Новороссии 27 июня 2020

На западной Украине из-за паводка затоплено около пяти тысяч колодцев. Из-за размытых дорог питьевую воду жителям затопленных районов вынуждены доставлять вертолетами.

Об этом в эфире одного из политических ток-шоу заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Сегодня я просматривал, как работают наши вертолеты там — ГСЧС и Нацгвардия. Они в основном везут в районы воду питьевую и продукты питания.

У нас нет нормальной питьевой воды сейчас. Это гигантская проблема», — уточнил Аваков вечером 26 июня.

«Сегодня работали по Галицкому району, по Верховинскому. Эта проблема решена, но не решена на постоянной основе. Воды никогда не бывает много, она не должна быть ограничена», — добавил глава МВД Украины.

«Особо большие проблемы в Верховинском и Галицком районе. По нашим данным, пострадало более 120 мостов из того, что мы оперативно сосчитали. Их нужно заново восстанавливать», — подтвердил наличие серьёзной проблемы с транспортной доступностью сельских районов министр внутренних дел.

Ранее он сообщал, что на ликвидацию последствий паводка на западной Украине понадобится около двух недель.

Повреждены 13 тысяч домов

Повреждения в результате сильных наводнений в Ивано-Франковской области получили 13 тысяч домов. Такие неутешительные цифры озвучил ивано-франковский губернатор Виталий Федоров.

Он уточнил, что степень повреждений различна: местами вода зашла только во дворы, а кое-где — затопила помещения. Также есть случаи сильного повреждения или полного разрушения домов из-за паводка.

Убытки в денежной форме сейчас оцениваются. При этом в большинстве случаев не пришлось эвакуировать людей, они селились у родственников.

«При необходимости область имеет заведения для отселения пострадавших», — сказал губернатор, уточнив, что эти заведения готовились как резерв для обсервации и самоизоляции для больных коронавирусом.

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