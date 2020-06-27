Новости Украины и Новороссии 27 июня 2020
- 09:33 Не хватает питьевой воды, повреждены 13 тыс. домов — последствия наводнения на Западной Украине (ФОТО, ВИДЕО).
- 09:00 «Сапоги президенту!»: раскрыта тайна «обуви 53 размера» на Зеленском (ФОТО).
- 08:02 В Раде заявили о “тайном меморандуме” Украины и МВФ.
- 03:30 «А вон там будет новый райотдел с комнатой для изнасилований»: Украинцы смеются над фото Зеленского и Авакова.
- Вчера 21:26 Президент продолжает опускать себя все ниже.
Не хватает питьевой воды, повреждены 13 тыс. домов — последствия наводнения на Западной Украине (ФОТО, ВИДЕО)
На западной Украине из-за паводка затоплено около пяти тысяч колодцев. Из-за размытых дорог питьевую воду жителям затопленных районов вынуждены доставлять вертолетами.
Об этом в эфире одного из политических ток-шоу заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
«Сегодня я просматривал, как работают наши вертолеты там — ГСЧС и Нацгвардия. Они в основном везут в районы воду питьевую и продукты питания.
У нас нет нормальной питьевой воды сейчас. Это гигантская проблема», — уточнил Аваков вечером 26 июня.
«Сегодня работали по Галицкому району, по Верховинскому. Эта проблема решена, но не решена на постоянной основе. Воды никогда не бывает много, она не должна быть ограничена», — добавил глава МВД Украины.
«Особо большие проблемы в Верховинском и Галицком районе. По нашим данным, пострадало более 120 мостов из того, что мы оперативно сосчитали. Их нужно заново восстанавливать», — подтвердил наличие серьёзной проблемы с транспортной доступностью сельских районов министр внутренних дел.
Ранее он сообщал, что на ликвидацию последствий паводка на западной Украине понадобится около двух недель.
Повреждены 13 тысяч домов
Повреждения в результате сильных наводнений в Ивано-Франковской области получили 13 тысяч домов. Такие неутешительные цифры озвучил ивано-франковский губернатор Виталий Федоров.
Он уточнил, что степень повреждений различна: местами вода зашла только во дворы, а кое-где — затопила помещения. Также есть случаи сильного повреждения или полного разрушения домов из-за паводка.
Убытки в денежной форме сейчас оцениваются. При этом в большинстве случаев не пришлось эвакуировать людей, они селились у родственников.
«При необходимости область имеет заведения для отселения пострадавших», — сказал губернатор, уточнив, что эти заведения готовились как резерв для обсервации и самоизоляции для больных коронавирусом.
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«Сапоги президенту!»: раскрыта тайна «обуви 53 размера» на Зеленском (ФОТО)
Президент Украины Владимир Зеленский, приехав в Прикарпатье для оценки последствий чудовищного наводнения, оказался не готов к природным условиям и увяз в грязи. Поэтому один из местных жителей отдал ему свои сапоги.
Об этом пишет одно из украинских СМИ, объясняя тайну «обуви 53 размера», которая так повеселила пользователей Сети.
Напомним, комментаторы под фото президента предположили, что Зеленский надел резиновые сапоги на лаковые туфли.
Однако на самом деле произошло вот что: прибыв в село Ланчин Ивано-Франковской области, украинский лидер сразу увяз в грязи. Тогда один из сотрудников охраны Зеленского попросил кого-нибудь из собравшихся принести ему резиновые сапоги.
«Сапоги, сапоги! Сапоги президенту», — крикнул охранник, и один из местных жителей быстро снял свои и отдал их «слуге народа».
СМИ также уточняют, что на месте наводнения Зеленский и глава МВД Украины Арсен Аваков пробыли всего 15 минут. Выслушав сельского старосту, которые отчитался перед панами из Киева о сложившейся ситуации, президент и министр поспешили уехать из проблемного района.
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В Раде заявили о “тайном меморандуме” Украины и МВФ
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«А вон там будет новый райотдел с комнатой для изнасилований»: Украинцы смеются над фото Зеленского и Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский посетил затопленное наводнениями Прикарпатье, где вместе с командой проинспектировал ситуацию. С ним был глава МВД Арсен Аваков, который объяснил Зе, что происходит на месте наводнения.
Как он это делает — видно на эпохальном фото, которое опубликовал министр. Аваков показывает куда-то вдаль, а президент стоит рядом в грязных резиновых сапогах и маске. Обращает на себя внимание удивленно-испуганный взгляд Зеленского.
Журналист Дмитрий Горулько предлагает читателям разгадать загадку: кого на фото собирала мама, а кто собирался сам?
«Задачи для учащихся младших классов.
1) Посмотри на картинку и ответь — кто из мальчиков собирался на борьбу со стихией сам? Кого снаряжала любящая мама?
2) Где относительно главных действующих лиц находятся засранцы?
3) Сделай лицо, как у Владимира Александровича. Опиши эмоции, которые, по твоему мнению, он испытывает», — комментирует он фото.
В комментариях под снимком не спешат разгадывать головоломки. Пользователи хвалят обувь политиков и комментируют их выражение лиц.
«Выражение лица как после десяти дорог в клубе. Мамо, дэ я?» — фантазирует Виолетта Процик.
«Владимир решил закосить под тракториста, утопившего колхозный трактор», — развивает тему Дмитрий Горулько.
На это Виолетта Процик отвечает, что «трактористы в костюмах не ходют. Тянет на председателя колхоза, пропившего колхозную зарплату».
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«Масштабно…», — был краток Максим Прижимов.
Женщины, в отличие от мужчин-пользователей, заметили, что обручальное кольцо Владимир Зеленский носит на среднем пальце. И предположили, что с безымянного оно может спадать.
Вирослав Цюпьяк сравнил кадр с мультяшной ситуацией:
Телефедущий Владимир Петров публикует эту же фотографию с подписью: «А вот там будет новый райотдел с комнатой для изнасилований!», явно с отсылкой к делу полицейских, которые изнасиловали девушку в Кагарлыке.
«You’ll never walk alone» (ты не будешь бродить/шастать в одиночестве), — подписывают снимок, допуская, что подобный можно было сделать и на Шулявском мосту.
Пользователи шутят, что у Зеленского слишком большой размер ноги в резиновых сапогах. Другие предполагают, что он сапоги обул поверх лакированных туфель. Кстати, вполне вероятно, что обувь действительно принадлежит кому-то из работяг.
«Ого! У Зеленского наверное 53 размер ноги!», — пишет Денис Саква. «Да это кто-то из взрослых дал», — уверен Алексей Саква.
«Он поверх лаковых туфель надел», — иронизирует Виктор Хоменко.
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Президент продолжает опускать себя все ниже
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