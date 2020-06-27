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“Кольская сверхглубокая”

12:38. 27 июня 2020 123 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


К нам спешит новая отечественная кино-фантастика "Кольская сверхглубокая".



Выглядит как трэшачок категории Б, в стиле недавнего "Спутника".
Еще и музыкальную тему из немецкого сериала "Тьма" подрезали (сегодня, кстати, вышел заключительный 3-й сезон, первые 2 были весьма недурны).
Сама то концпеция фантастического хоррора в замкнутом пространстве достаточно неплоха, да и антураж 80-х тоже мог бы играть на атмосферу.
Но по трейлеру все выглядит достаточно вторичным и слабо верится в удачную реализацию.
Тем не менее нельзя не отметить, что в последние несколько лет фантастику у нас начали снимать более активно. Как правило получается не очень, но возможно, когда-нибудь кол-во перейдет в качество.



Сама "Кольская сверхглубокая скважина", конечно является весьма примечательным объектом.
Ниже, подробный рассказ о том, как она создавалась и как ученые пробурили скажину на глубину более 12 километров.
Сейчас от объекта остались руины и различные пошлые мифы в духе Рен-ТВ.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5980788.html

Метки: кино, кольская сверхглубокая, фантастика, юмор

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