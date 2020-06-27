«Как это случилось?» — Литве придётся встретиться лицом к лицу со страшной правдой о массовых зверствах (ФОТО)

В Вильнюсе презентовали книгу писательницы Руты Ванагайте, посвященную Холокосту в Литве во время Второй мировой войны. Горькая правда, которую не желают признавать ни литовские власти, ни националисты.

Над книгой также работал немецкий историк Кристоф Дикман. Озаглавили ее просто, но в то же время со смыслом — «Как это случилось?».

Во время презентации присутствовали писательница, историк, а также литовский поэт Томас Венцлова, профессор Ирена Вейсайте и председатель Еврейской общины Литвы (Фаина Куклянски).

На мероприятии озвучили ужасающие цифры, сообщив, что за период с 1941 по 1944 год в республике уничтожили около 420 тысяч человек, причем половина из них оказалась евреями. Пострадали и советские военнопленные (170 тысяч человек), простые русские и литовцы, советские активисты. Фашисты направляли евреев в гетто и рабочие лагеря. Только в 1941 году нацисты убили около 50 тысяч человек в Шяуляе, Вильнюсе и Каунасе.

Это не просто «еврейская проблема» для литовских властей, а мина замедленного действия. Ведь правящим кругам очень не хочется каяться, признавая преступления своих предшественников-националистов, которые отлично поладили с гитлеровцами в годы войны.

Ванагайте это не остановило. Мир должен знать правду. И литовцы не должны о неё забывать. С Дикманом она стала сотрудничать при работе над книгой потому, что, по ее словам, немецкий историк очень много знает о теме Холокоста. Неудивительно, что она вызывает раздражение у литовских нацистов и власть предержащих.

Депутат партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас уже потребовал объяснений от главы еврейской общины относительно финансирования данной книги. Также он назвал совместный труд писательницы и немецкого историка провокацией. Мол, они только ненависть разжигают.

Странно.

Простые литовцы убивали и грабили евреев в годы войны, а современные нацики обвиняют тех же евреев и их защитников в том, что они разжигают ненависть в обществе. В Литве разгорелся скандал.

Ванагайте покусилась «на святое», раскрыв подноготную Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, терроризирующего в военные годы мирное население Литвы. Получается, Вильнюс придумал собственную историю и повелел, чтобы в нее поверили все, а те, кто против, должны убраться из страны.

Литва, ратующая за демократию и свободы, скрывает тот факт, что в годы войны нацисты и их литовские пособники фактически ликвидировали 95% еврейского населения страны. Отлично поживились за их счет, а потом просто уничтожили, чтобы спрятать концы в воду. Не получилось. Вся грязь всплыла.

О преступлениях литовских коллаборантов и нацистских ублюдков рассказывают честные люди и независимые историки, для которых истина дороже политики. Поэтому Литва может насладиться правдой в полной мере. Прикинуться бедными овечками уже не получится, а ответить еще придется.

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Светлана Светличная, специально для «Русской Весны»