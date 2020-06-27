Главная » Невероятное в мире, Политика

Да, я виновен в преступлениях против человечества

04:05. 27 июня 2020 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Памятник Кемалю Ататюрку в Вашингтоне с "признанием" в совершении преступлений против человечества.

PS. Между тем, Трамп сегодня подписал закон о защите памятников США, согласно которому за вандализм в отношении исторических памятников предусмотрен тюремный срок. Посмотрим на правоприменительную практику.

PS2. Также агент Дональд поведал, что ему проще общаться с Россией, Китаем и КНДР, нежели с Демократической партией США.

"Один мой друг, очень умный человек… спросил меня:
"С какой нацией сложнее всего иметь дело – Китай или, возможно, Россия? Или может быть Северная Корея?".
Я сказал: "Нация, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США". С демократами в США гораздо тяжелее, чем с кем-либо из тех, с кем мы имеем дело. Они гораздо менее разумны и немного сумасшедшие".

Внезапно, КНДР в официальной повестке США представляется более адекватной силой, нежели одна из двух правящих партий.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5980304.html

Метки: Ататюрк, вандализм, Китай, кндр, памятники, Россия, США, турция, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русское оружие в свете информационной войны против России
...может решиться нанести удар первым, виновен в преступлении против своей страны» (!). Я ... автоматов Калашникова. Вся история человечества соткана из непрерывной истории войн... Нет, это просто обычное состояние человечества. Вернее, тех стран, которые ...
Бывший узник Украины 85-летний ученый Мехти Логунов: «Мы вышли из окружения врага»
..., где указал тех, кто будет виновен, если меня обнаружат мертвым: начальника...… — Да, его убийство — это такое преступление, которому срока давности не будет...! Это не просто убийство, это преступление против человечества. — Вы мудрый человек, Мехти. Скажите...
Новости Украины и Новороссии 03 января 2017
.... 19:24 [18+] Преступления бандеровцев против человечества. 17:53 Украинская прокуратура ...-news.com [18+] Преступления бандеровцев против человечества Видео предоставлено Алексеем Журавко специально...они будут выяснять, кто больше виновен. С того момента, как...
Мировые революционеры — „Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем…”
...же время жизнь нынешнего человечества без революций невозможно представить..., без свершившихся революций человечество ещё пребывало бы в... никто в ней не виновен. Или, если хотите,... мест, обвиняемые в преступлениях против государства лишались права защиты...
Самопрограммирование-2: Прощение - Характер
...благодаря возвышению к истине преступление осознаётся как преодолённое в...- Осознать, что никто не виновен. НИКТО. - Какое наказание ...1696 Труд – лучшее средство против скуки, нежели удовольствие. Н... долга – принести пользу человечеству – дни твои будут ...
Информационный терроризм – опасность номер один. Ч.3
...опасная диверсия, направленная против нормального состояния здравомыслящего ...ход истории. Каждый виновен в грехах всей ...как убийца. Цепочка преступлений информационного террориста такова:... главное условие освобождение человечества от всевластия глобальных ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)