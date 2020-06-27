Да, я виновен в преступлениях против человечества

Памятник Кемалю Ататюрку в Вашингтоне с "признанием" в совершении преступлений против человечества.PS. Между тем, Трамп сегодня подписал закон о защите памятников США, согласно которому за вандализм в отношении исторических памятников предусмотрен тюремный срок. Посмотрим на правоприменительную практику.PS2. Также агент Дональд поведал, что ему проще общаться с Россией, Китаем и КНДР, нежели с Демократической партией США.Внезапно, КНДР в официальной повестке США представляется более адекватной силой, нежели одна из двух правящих партий.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5980304.html