Да, я виновен в преступлениях против человечества
04:05. 27 июня 2020 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Памятник Кемалю Ататюрку в Вашингтоне с "признанием" в совершении преступлений против человечества.
PS. Между тем, Трамп сегодня подписал закон о защите памятников США, согласно которому за вандализм в отношении исторических памятников предусмотрен тюремный срок. Посмотрим на правоприменительную практику.
PS2. Также агент Дональд поведал, что ему проще общаться с Россией, Китаем и КНДР, нежели с Демократической партией США.
"Один мой друг, очень умный человек… спросил меня:
"С какой нацией сложнее всего иметь дело – Китай или, возможно, Россия? Или может быть Северная Корея?".
Я сказал: "Нация, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США". С демократами в США гораздо тяжелее, чем с кем-либо из тех, с кем мы имеем дело. Они гораздо менее разумны и немного сумасшедшие".
Внезапно, КНДР в официальной повестке США представляется более адекватной силой, нежели одна из двух правящих партий.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5980304.html