Более 200 тонн бомб на головы врага и налёт на Берлин в августе 41-го: уникальная история одного Героя (ВИДЕО)

Политический эксперт, представитель ЛНР в Минской Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник напомнил, что 27 июня на Луганщине важная дата — день рождения великого луганчанина, дважды Героя Советского Союза. О легендарном лётчике был снят фильм, который мы также представляем вниманию наших читателей.

«Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения великого луганчанина, летчика дальней военной авиации, дважды Героя Советского Союза — Александра Молодчего.

Александр Молодчий родился 27 июня 1920 года в Луганске. Закончил луганскую лётную школу. С сентября 1939 года — лётчик дальнебомбардировочного полка в Курске. На фронте — с первого дня война, а в августе 1941-го уже совершил первый авианалет на Берлин.

В октябре 1941-го Молодчему присвоено звание Героя Советского Союза, и только в декабре — воинское звание старший лейтенант.

31-го декабря 1942-го получил вторую «Звезду Героя» Советского Союза. В мае 1944-го был представлен и к третьей, но получил Орден Ленина.

Совершил 311 боевых вылетов, сбросил на головы врага более 200 тонн бомб. Только во время боевых заданий налетал более 600 тысяч километров, большую часть над территорией врага.

В своё время, мы сняли документальный фильм о Великом луганчанине — Александре Молодчем. Сегодня тот самый день, когда нужно вспомнить о великом земляке и настоящем защитнике!» — написал Мирошник в своём телеграм-канале.

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