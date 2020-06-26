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Заготовка “русских” царей в Берлине

18:31. 26 июня 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


О заготовке "царей" для России в Берлине.



«Обращение Главы Российского Императорского Дома Государя Великого Князя Владимира Кирилловича:
В этот грозный час, когда Германией и почти всеми народами Европы объявлен крестовый поход против коммунизма-большевизма, который поработил и угнетает народ России в течение двадцати четырёх лет, Я обращаюсь ко всем верным и преданным сынам нашей Родины с призывом: способствовать по мере сил и возможностей свержению большевистской власти и освобождению нашего Отечества от страшного ига коммунизма.

Владимир
Сен-Бриак, 26 июня 1941 года».

https://vk.com/wall-156278021_13130 – цинк


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5979009.html

Метки: 1941, великая отечественная война, газеты, Германия, коллаборационизм, монархия, Нацизм, предатели, романовы

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