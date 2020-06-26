Заготовка “русских” царей в Берлине
18:31. 26 июня 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О заготовке "царей" для России в Берлине.
«Обращение Главы Российского Императорского Дома Государя Великого Князя Владимира Кирилловича:
В этот грозный час, когда Германией и почти всеми народами Европы объявлен крестовый поход против коммунизма-большевизма, который поработил и угнетает народ России в течение двадцати четырёх лет, Я обращаюсь ко всем верным и преданным сынам нашей Родины с призывом: способствовать по мере сил и возможностей свержению большевистской власти и освобождению нашего Отечества от страшного ига коммунизма.
Владимир
Сен-Бриак, 26 июня 1941 года».
https://vk.com/wall-156278021_13130 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5979009.html