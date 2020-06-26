Юрист объяснил, почему Серебренников отделался условным сроком

Причиной условного приговора режиссёру Кириллу Серебренникову могли стать слабость обвинения и большой резонанс дела, считает адвокат Александр Почуев.

Мещанский суд Москвы в пятницу огласил приговор по громкому делу «Седьмой студии»: режиссер Кирилл Серебренников получил условный срок и штраф в 800 тысяч рублей, двое других фигурантов дела также получили условные сроки, Софья Апфельбаум — штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно.

При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую — в халатности при приеме документов на выплату: Апфельбаум тогда возглавляла департамент в Минкультуры.

«При непризнательной позиции подсудимых наказание стремится к максимуму и реальному сроку. В подобных случаях столь гуманное наказание суд назначает, компенсируя слабость обвинения, недоработки следствия, резонансность дела или все это вместе взятое», — заявил Почуев РИА Новости.

Юрист не исключает, что обжаловать приговор будет не только защита, но и обвинительная сторона. Он напомнил, что санкция, установленная за мошенничество в особо крупном размере, предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Проект «Платформа», реализованный «Седьмой студией», — мультижанровая площадка, в рамках которого проводились как спектакли, так и выставки, лекции, мастер-классы. На проект из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб почти в 129 миллионов.

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