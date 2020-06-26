Видео об экспериментах воздействия мысли на материю

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Наверняка многие, начав просмотр, будут разочарованы: опять про духовное, про мысли… Мы же заядлые материалисты – не верим в силу мысли!)))На самом деле, мысль действительно взаимодействует с реальностью, меняет её. Именно напрямую, а не только через опосредованную деятельность. Просто мы так мало знаем об этих феноменах, что, действительно, начало ролика () замшелого () материалиста разочаровывает.Сам лично менял погоду в небольшой локальной области. Трижды – и трижды удачно. Силой мысли тысячи людей заставляют крутиться биолокационную рамку. Наконец, интуиция, например, думы матери о далеко находящихся детях – как она чувствует, откуда она знает, что с детьми случилась беда?!! Дети о ней вспоминают, взывают к матери – и эта мысль доносится до неё, воздействует на мозг – материю – и вызывает образы о реальности.Более подробно о мыслительном воздействии на материю – в ролике.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5085613.html