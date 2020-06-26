Главная » Невероятное в мире

Видео об экспериментах воздействия мысли на материю

18:35. 26 июня 2020 150 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Наверняка многие, начав просмотр, будут разочарованы: опять про духовное, про мысли… Мы же заядлые материалисты – не верим в силу мысли!)))

На самом деле, мысль действительно взаимодействует с реальностью, меняет её. Именно напрямую, а не только через опосредованную деятельность. Просто мы так мало знаем об этих феноменах, что, действительно, начало ролика (в котором, кстати, рассказывается и об экспериментах) замшелого (именно замшелого, ибо такой человек прекратил развиваться) материалиста разочаровывает.

Сам лично менял погоду в небольшой локальной области. Трижды – и трижды удачно. Силой мысли тысячи людей заставляют крутиться биолокационную рамку. Наконец, интуиция, например, думы матери о далеко находящихся детях – как она чувствует, откуда она знает, что с детьми случилась беда?!! Дети о ней вспоминают, взывают к матери – и эта мысль доносится до неё, воздействует на мозг – материю – и вызывает образы о реальности.

Более подробно о мыслительном воздействии на материю – в ролике.




***


Источник: https://ss69100.livejournal.com/5085613.html

Метки: духовный, мозг, наука, общество, статистика, физика, человек

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Матрица оживает: Россию втягивают в НейроНет. Интервью с режиссером Галиной Царёвой. (ВИДЕО)
... фильм. Он посвящен проблемам воздействия на сознание человека при помощи...: "массовые нейроинтерфейсы, протокол обмена мыслями, цифровая копия мира, массовые виртуальные...ходят в шлемах, на них эксперименты ставят. Происходит сращивание человека и...
Кто испытывал оружие Н.Теслы 11 сентября 2001 года?
...серба; видео с результатами опытов 1979-1989 гг. см. здесь). Эксперименты, ...с иракскими гражданами, предположительно подвергшийся воздействию ОНПЭ. Крупномасштабный вариант установки «...того чтобы познать тайны Вселенной мыслите категориями энергии, частот и ...
Евгений Родимин. Опасные лучи - защищайтесь!
...беременности. Эксперимент, проведенный в Институте биофизики показал, что под воздействием излучений...способности – он мог читать мысли окружающих, заставлял выполнять его ... обрабатывать хрональную информацию; что мысль материальна и также служит источником...
Круги на полях в России и СССР. Часть 1
... в 2001 году, однако, эксперимент бесславно провалился, затравленные азотом стебли... не виновники, а жертвы. Но мысль одновременно и парадоксальная, ровно настолько... свету.16) «Пси-воздействие на кругостроителей» (воздействие на моторику людей). Представим...
ГЛАВА 1. КОРРЕКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ МОЗГА ДО И ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ БАНИ Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... в этом случае ДЕЛАСЬ мысль — «субстанция», мгновенно ... «Наша цивилизация подверглась воздействию астральных Генераторов, которые были...это заснять на «видео», потому что участвовал...можете провести достаточно простой эксперимент. Возьмите матрац и...
Молоко наизнанку
... полезный для науки, эксперимент на себе. Есть ..., я просмотрел вышеуказанную видео лекцию Торсунова. Внимательно ...Лектор начинает своё повествование с мысли – «Согласно ведическим знаниям... Галактоза, даже под воздействием Луны, не перестаёт откладываться...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2956 2206
    Игорь 26 июня 2020 в 18:48

    Материя это пространство единое с предметами в нем. Объединяет и создаёт пространство система симметрии которая содержит ряд информации. Мысль это информация она способна изменить систему симметрии в пространстве а значит изменить способ взаимодействия его предметов.

    Ответить
    1
  • 2466 1465
    Voyager 26 июня 2020 в 19:01

    https://www.youtube.com/watch?v=TbLg-5VFSwE
    Из того, что мне известно(не из этого фильма)…. Мысль считается Анти-Материей. Скажу честно не Знаю, но мой разум на данном этапе в этом вопросе убедили.

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)