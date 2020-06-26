Видео об экспериментах воздействия мысли на материю
18:35. 26 июня 2020 150 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Наверняка многие, начав просмотр, будут разочарованы: опять про духовное, про мысли… Мы же заядлые материалисты – не верим в силу мысли!)))
На самом деле, мысль действительно взаимодействует с реальностью, меняет её. Именно напрямую, а не только через опосредованную деятельность. Просто мы так мало знаем об этих феноменах, что, действительно, начало ролика (в котором, кстати, рассказывается и об экспериментах) замшелого (именно замшелого, ибо такой человек прекратил развиваться) материалиста разочаровывает.
Сам лично менял погоду в небольшой локальной области. Трижды – и трижды удачно. Силой мысли тысячи людей заставляют крутиться биолокационную рамку. Наконец, интуиция, например, думы матери о далеко находящихся детях – как она чувствует, откуда она знает, что с детьми случилась беда?!! Дети о ней вспоминают, взывают к матери – и эта мысль доносится до неё, воздействует на мозг – материю – и вызывает образы о реальности.
Более подробно о мыслительном воздействии на материю – в ролике.
На самом деле, мысль действительно взаимодействует с реальностью, меняет её. Именно напрямую, а не только через опосредованную деятельность. Просто мы так мало знаем об этих феноменах, что, действительно, начало ролика (в котором, кстати, рассказывается и об экспериментах) замшелого (именно замшелого, ибо такой человек прекратил развиваться) материалиста разочаровывает.
Сам лично менял погоду в небольшой локальной области. Трижды – и трижды удачно. Силой мысли тысячи людей заставляют крутиться биолокационную рамку. Наконец, интуиция, например, думы матери о далеко находящихся детях – как она чувствует, откуда она знает, что с детьми случилась беда?!! Дети о ней вспоминают, взывают к матери – и эта мысль доносится до неё, воздействует на мозг – материю – и вызывает образы о реальности.
Более подробно о мыслительном воздействии на материю – в ролике.
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Материя это пространство единое с предметами в нем. Объединяет и создаёт пространство система симметрии которая содержит ряд информации. Мысль это информация она способна изменить систему симметрии в пространстве а значит изменить способ взаимодействия его предметов.
https://www.youtube.com/watch?v=TbLg-5VFSwE
Из того, что мне известно(не из этого фильма)…. Мысль считается Анти-Материей. Скажу честно не Знаю, но мой разум на данном этапе в этом вопросе убедили.