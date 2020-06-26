Сводки от ополчения Новороссии 25 июня 2020
- 21:56 Турция выделит для нужд ВСУ десятки миллионов долларов.
- 15:43 ВСУ готовят провокации в отношении гражданских на КПВВ: сводка с Донбасса.
- 03:00 Убегая от своих, пьяные «ВСУшники» выехали на блокпост Армии ЛНР.
Турция выделит для нужд ВСУ десятки миллионов долларов
Турция в рамках военно-финансового сотрудничества с Украиной профинансирует закупку товаров и услуг для Вооруженных сил Украины на сумму около 35 млн долларов. Об этом сообщает правительственный портал в четверг, 25 июня.
Сообщается, что Кабмин также одобрил протокол о воплощении финансовой помощи между КМУ и правительством Турции.
Указанные документы подписали 3 февраля 2020 года в Киеве во время 8-го заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией при участии президентов Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана.
«Принятые акты создают правовые основания для предоставления Украине финансового ресурса в размере 205 млн турецких лир (в эквиваленте около 35 млн долларов США) на закупку товаров и услуг военного назначения для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины», — указано в сообщении.
Выделенные средства планируют направить, в частности, на оплату учебных курсов для украинских военнослужащих в учебных центрах Вооруженных сил Турции в течение следующих пяти лет.
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ВСУ готовят провокации в отношении гражданских на КПВВ: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
24 июня, по данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано.
Призываем украинских военнослужащих и дальше придерживаться соблюдения режима прекращения огня и не выполнять преступные приказы с целью сохранения своих жизней и жизней сослуживцев.
Мы продолжаем отмечать факты размещения военной техники вооруженных формирований Украины на временно подконтрольной Украине территории.
За прошедшие сутки выявлено нахождение на территории частного домовладения, занимаемого боевиками 8-го батальона 10-й бригады, в н. п. Водяное двух боевых бронированных машин.
Военную технику, размещенную в нарушение Минских соглашений, противник продолжает тщательно скрывать от сотрудников Миссии ОБСЕ.
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Так, в целях контроля осуществления пропуска наблюдателей Миссии ОБСЕ националистами батальона «Айдар» в зоне ответственности 53-й бригады в районе н. п. Новотроицкое по личному указанию комбрига Титенко установлены дополнительные временные блокпосты.
По данным нашим источников в штабе «ООС», украинским командованием планируется проведение ряда провокаций, связанных с пропуском гражданских лиц на контрольно-пропускных пунктах.
Установлено, что для обвинения руководства Республики в создании невыносимых условий для пересечения линии соприкосновения гражданами Республики и Украины в зону «ООС» направлены представители восьми украинских и иностранных информационных агентств: ТК «Интер», ТК «1+1» программа «ТСН Неделя», ТРК «5 канал», ТК «Украина 24», Радио «Свобода», ТРК ICTV программа «Факты», газета «Приазовский рабочий» и французское агентство «Франс-Пресс».
Напомним, что ранее сотрудниками МГБ ДНР была пресечена очередная кровавая провокация, спланированная украинскими силовиками, на дороге между КПВВ «Александровка» и КПВВ «Марьинка».
По нашей информации, в генеральном штабе ВСУ на фоне массовых хищений обеспокоены наличием в подразделениях «ООС» имущества, поступившего в рамках иностранной военно-технической помощи.
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В штабе «ООС» получены указания, согласно которым в вышестоящий штаб в срок до 30 июня требуется предоставить данные о наличии на балансе монокуляров ночного видения AN/PVS-14 и снайперских винтовок типа Barrett американского производства.
Также в документе отмечено о необходимости постановки на учет материального имущества, полученного в качестве помощи от волонтерских организаций c начала боевых действий.
Отмечаются очередные небоевые потери украинских формирований.
Очередной случай произошел в зоне ответственности 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады в районе н. п. Широкино. По задаче командира батальона боевики, в нарушение Минских соглашений, проводили работы по дооборудованию позиций.
В результате несоблюдения требований безопасности от взрыва окопного заряда ранения получили трое украинских боевиков. Один из них, рядовой Щепка, в тяжелом состоянии направлен в госпиталь г. Мариуполя. Другие двое боевиков получили минно-взрывные травмы.
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Убегая от своих, пьяные «ВСУшники» выехали на блокпост Армии ЛНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
Вооруженные формирования Украины продолжают размещать военную технику в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.
В зоне ответственности 93 бригады ВСУ, вблизи н.п. Новотошковское, зафиксировано размещение двух боевых бронированных машин и одной БМП. В жилом районе н.п. Золотое по-прежнему отмечается нахождение двух боевых бронированных машин 30 бригады ВСУ.
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Выявление беспилотниками СММ военной техники 30 и 93 бригад ВСУ связано с инцидентом, произошедшим в районе н.п. Попасная при участии военнослужащих маневренной группы РЭБ из состава 20-го отдельного батальона РЭБ, повлекшим за собой временное прекращение работы мобильной группы.
Так, расчет станции РЭБ «Буковель-АД» был задержан патрулем ВСП в состоянии алкогольного опьянения в одном из увеселительных заведений н.п. Попасная.
Солдаты оказали сопротивление сотрудникам правопорядка и попытались скрыться на спецтехнике, в спешке выбрав направление в сторону блокпоста НМ ЛНР в районе н.п. Молодежное.
Наши наблюдатели зафиксировали движение станции РЭБ по проселочной дороге, которая остановилась в межпозиционном пространстве в пятистах метрах от позиций защитников Республики. После долгих переговоров с сотрудниками ВСП боевики все же сдались правоохранителям.
По поступившей информации, при задержании солдат Герасимчук оказал сопротивление и был доставлен в Попаснянскую железнодорожную больницу с черепно-мозговой травмой под видом гражданского лица. Двое его сослуживцев задержаны.
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Относительное затишье на линии боевого соприкосновения и отсутствие обстрелов со стороны противника связано с прибытием в подразделения бригад групп контроля управления соединений за соблюдением режима прекращения огня.
Несмотря на это, сегодня в подразделениях ОТГ «Север» работает пять съемочных групп трех украинских телеканалов «Украина», «ICTV» и «5 Канал» с целью подготовки дискредитирующих видеосюжетов о якобы имеющих место провокациях и открытии огня военнослужащими НМ ЛНР.
Мы не исключаем публикацию постановочных сюжетов и заявлений штаба «ООС».
Все эти мероприятия проводятся противником в рамках противодействия празднику 75-летия первого Парада в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне, прошедшего 24 июня 1945 года на главной площади Советского Союза в Москве.
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Военно-политическому руководству Украины претит осознание обществом важности Великой Победы, и оно старается вытеснить из сознания народа исторические ценности, заменив их идеологией бандеровских преступников, сотрудничавших с нацистским оккупационным режимом.
Но в этот день мы — потомки победителей — продолжая славные ратные традиции, с гордостью в парадном строю главной площади столицы нашей Республики чтим память освободителей и напоминаем всему миру, что именно советские солдаты победили коричневую чуму 20-го столетия, и именно в честь подвига красноармейцев сегодня вечером в городах-победителях фашизма, от залпов артиллерийских орудий содрогнется небо, окрашенное праздничными салютами.
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