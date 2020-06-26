Расизм не остановить разрушением памятников
10:32. 26 июня 2020 198 просмотров 13 коммент. Опубликовал: feedmatic
Расизм не остановить разрушением памятников
Толпа не может принимать и претворять в жизнь разумные решения. Особенно если внутри толпы есть группы, чей гнев основан на разных причинах. Так, реакция, вызванная гибелью чернокожего американца в США в результате насилия со стороны полиции, вылилась в протестное движение и насилие, отклонившие это движение от его линии, а также грабежи и стычки с полицией, а в конечном счете свелась к оккупационному движению, охватившему несколько улиц в городе Сиэтл, и разрушению памятников не связанных друг с другом исторических личностей.
Движение под названием «иконоклазм», направленное на разрушение произведений искусства, религиозных символов (икон), никогда не прекращало своего существования. «Иконоборчество» со стороны людей, объединившихся вокруг определенной философии, возрождалось с новой силой, когда исторические или общественные ценности, представляемые этими символами, впадали в немилость.
Однако еще никогда иконоборчество, кажется, не было таким бессмысленным и разжигающим ненависть, как в последний месяц. Радикальные группы разрушают памятники Черчиллю, но империализм, построенный Черчиллем, расизм, с которым эта историческая личность ассоциируется, не прекращаются, как и эксплуатация, войны и, особенно, исламофобия.
Недавно опубликованный пятый выпуск «Доклада об исламофобии в Европе», подготовленный Энесом Байраклы (Enes Bayraklı) и Фаридом Хафезом (Farid Hafez) из Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA), также показывает, что исламофобия в Европе сохраняется и не сбавляет оборотов. Выступая на презентации этого исчерпывающего доклада, проливающего свет на растущую день за днем исламофобию во всех государствах — членах ЕС и еще в 32 странах, руководитель управления по связям администрации президента Турции, профессор, доктор Фахреттин Алтун (Fahrettin Altun) рассказал о том, как европейские средства массовой информации содействуют преступлениям на почве исламофобии, которых на континенте становится не меньше, а только больше.
Профессор Алтун отметил, что СМИ, выступающие против понятия «исламофобия» в силу «политкорректности», не видят ничего зазорного в том, чтобы восхвалять ультралевый терроризм, при этом практически все публикации о Сирии и Ираке посвящены европейским мусульманам, которые присоединились к таким террористическим организациям, как ИГИЛ и «Аль-Каида» (запрещены в РФ — прим. ред.).
И действительно, ни у одного из тех, кто протестует против газет и телевидения, утверждая, что он выступает «против расовой дискриминации», не было ни одного плаката в знак протеста против дискриминации мусульман. Мы не видели ни одного примера того, что протестующие осуждают нападения на мечети. Не слышали ни одного возражения против того, что некоторые группы, прежде всего «Антифа» (ANTIFA), наживаются на исламофобии в Европе, радикализируют молодых людей и отправляют их на смерть.
Нельзя ожидать, что толпа станет совестью какого-либо фундаментального движения, расчистит путь к непреходящим идеологиям и убеждениям. Напротив, протесы со стороны лиц или групп, которые по тем или иным причинам симпатизируют разрушаемым иконам, могут послужить причиной для еще большего укоренения неправильных ценностей, представляемых сносимыми статуями.
Сборище, разрушающее памятник Черчиллю, разрушает и памятник Ганди. Но те, кто сопротивляется империализму, который ассоциируется с Черчиллем, сегодня используют метод ненасильственного сопротивления, изобретенный Ганди. Очевидно, у сборища нет ни разума, ни памяти.
https://inosmi.ru/politic/20200626/247663626.html – цинк
"Это другое" (с)
Конечно же проще ломать памятники империалистам прошлого, нежели поднять вопрос о деятельности империалистов настоящего на том же Ближнем Востоке или Северной Африке. Проще говорить о преступлениях 100-летней или 200-летней давности, нежели о преступлениях совершавшихся недавно или совершающихся сейчас. Поэтому под крики про борьбу с преступлениями прошлого, малозаметны новости о том, что США отказались сотрудничать с МУС по расследованию преступлений армии США в Афганистане, а Британия заявила, что не нашла оснований для суда над своими солдатами убивавших женщин и детей в Афганистане. Про Ирак и Сирию и вовсе молчу.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5977842.html
“Очевидно, у сборища нет ни разума, ни памяти.” Но есть подстрекатели, направляющие эту беспамятность и это безумство. О них автор умолчал. А это самое интересное.
Автор пытается сделать ВИНОВНОЙ толпу а не её руководителей ))
Это не вспоминается что на Украине например толпе ПЛАТИЛИ.
Не думаю что в других местах ИНАЧЕ.
Кстати интересно сравнить….
Недавно тем кто крестился тремя пальцами разрешили УБИТЬ тех кто крестился двумя.
Из сегодня это выглядит убедительной причиной для геноцида.
И не чёрные и белые а ВСЕ БЕЛЫЕ.
Вчера попался жуткий фильмец про геноцид в Руанде, когда хуту убивали тутси. “Отстреливая собак” 2005 год. Оба народа чёрные, а как развернулись – за несколько месяцев освоили миллион! Почему бы и белым друг друга не мочкануть? Чёрные – белые, какая разница, “принципиальные” отличия разных групп населения можно найти всегда, только поискать. Кинул клич, раздал мачете – и вот тебе уже толпа убивцев. Технологии отработаны.
https://disgustingmen.com/history/paraguayan-war
На Парагвайскую войну всем было бы наплевать — что тогда, то есть в XIX веке, что сейчас. Грязная барная потасовка между странами Латинской Америки вряд ли заняла бы умы человечества, если бы не одно «но». Парагвай потерял в ней 90% всех мужчин и на 150 лет провалился в демографическую яму и нищету. Разумеется, здесь не обошлось без обожаемого «эль президенте» — диктатора, который поверил, что можно выиграть войну, если у тебя в 20 раз меньше населения, чем у противника.
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Очень интересно сравнивать с Россией
Дети с бородами. Жуть.
Так пусть будет пока сын полка.
Дети на ВОЙНЕ в русском менталитете тоже не дикость.
Хиройство лять..
А чем Вам не нравятся дети полка? Тогда было другое время и другая мотивация. Это сейчас некоторых в дрожь бросает и от войны и от детей в боевой части, ибо изнеженная душонка не представляет себя в тех условиях.
И не “хиройство лять”, а настоящие герои тогда были и взрослые и дети и делали тяжелую, кровавую работу, да еще и потом умудрились встроиться в мирную жизнь. А некоторые дрищи сквозь форточку своего ущербного мировоззрения оценки пытаются давать тому, что по определению понять не могут.
Уругвай-Парагвай… Не надо сравнивать с сегодняшним днем, тем более с сегодняшней Россией. Это то же самое, что сравнивать ледовое побоище (тоже из области новоэпоса, к слову) и хоккейный матч. Войны Южной Америки это не обособленные войны Педро с Гомесом, а часть единой мировой войны, которая шла весь 19 век за превосходство финансового капитала над всеми остальными. А сказки, на которые Вы ссылаетесь – оставьте для пятиклассников
отработаны и по нескольку раз и снова ведутся:”И вообще не будем забывать, что именно разработки британских военных психологов из Тавистокского института по моральному разложению противника лежали и лежат в основе «цветных революций», как и молодежных антиамериканских бунтов 1960-х. Даже по этой причине первыми подозреваемыми в раскрутке нынешних протестов в США обязаны быть британские союзнички. Тем более что вопрос «Сui prodest?» имеет в данном случае надежный, практически однозначный ответ..”
Вопрос “Кто продаст?” – если перефразировать.
На сегодняшний день лично я вижу проявления расизма только в отношении белого человека остальными прочими разными и именно под доказывание своей исключительности. Кто защитит права белого человека, я вас спрашиваю, господа политики ???
Киплинг.
Создается новое движение по переименованию памятников.
Будут принимать участие голые телки из Украины.
Был памятник Жукову, надо повесить новую табличку. И все дела.
Присоединяйтесь.